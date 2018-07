Inter su Di Maria | i nerazzurri studiano la strategia per portarlo a Milano

L'Inter sempre più argentina : ritorno di fiamma per Di Maria : Voci incrociate in arrivo da Parigi e dal Sudamerica: l'esterno del Psg tentato dall'ipotesi nerazzurra

Luigi Di Maio ospite de L'Intervista di Maria Latella. LIVE - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a Sky TG24: è l'occasione per parlare dei primi provvedimenti realizzati dal nuovo governo e dell'attuale situazione politica

L'Inter punta Di Maria : trattativa possibile con il Psg : Uno dei giocatori a stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi delL'Inter in questa sessione di Calciomercato è sicuramente il fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. Il giocatore è stato lasciato un po' a sorpresa in panchina nell'ultimo match dell'Argentina contro la Croazia dal commissario tecnico, Jorge Sampaoli. Una scelta che ha suscitato grandi polemiche in patria, visto che con la pesante sconfitta subita ...

Retroscena Inter - la promessa di Ausilio a Di Maria : offerta in caso di Champions : Uno dei tormentoni di mercato dello scorso anno è stato sicuramente quello relativo al possibile approdo all'Inter del fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. La trattativa è stata anche vicina a concretizzarsi visti i buoni rapporti tra l'allora direttore tecnico della società nerazzurra, Walter Sabatini, e l'agente del giocatore, Pablo Sabbag. A bloccare tutto, però, è stato il blocco del governo cinese, oltre ai ...

Massimo Garavaglia ospite de L'Intervista di Maria Latella - : Il viceministro al Mef, esponente della Lega, interviene sui temi dei migranti, dei rapporti con il presidente francese Emmanuel Macron e sull'inchiesta del nuovo stadio di Roma

Geppi Cucciari Intervista Maria De Filippi - Amici 2018/ Video : "Il mio programma preferito? Amici e C'è posta" : Geppi Cucciari intervista Maria De Filippi durante la finalissima di Amici 2018. La conduttrice parla delle sue passioni e svela il suo programma preferito(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:25:00 GMT)

Canale 5 - problemi tecnici/ Maria De Filippi : Amici 2018 a rischio Interruzione : Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:47:00 GMT)

Intervista – Maria Chiara Carrozza : «No all’antagonismo uomo macchina : i robot devono competere con i robot - non con gli umani» : Maria Chiara Carrozza è una delle 25 donne riconosciute tra le più influenti nel mondo della robotica: ex Ministro dell’Istruzione, Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente professoressa universitaria di bioingegneria industriale e presidente della fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il suo curriculum non risente della differenza di genere e costituisce un modello di virtù tutto italiano. Oggi alcune riflessioni ...

Privatizzazione cimitero a Comiso - Interviene Maria Rita Schembari : La candidata sindaco Schembari annuncia che farà di tutto per evitare che si compia la Privatizzazione del cimitero comunale

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Simona Halep supera in un match “folle” Maria Sharapova e conquista la finale : Sarà Simona Halep (n.1 del mondo) ad affrontare l’ucraina Elina Svitolina (n.4 WTA) nella finale degli Internazionali d’Italia 2018 del tabellone femminile (singolare). Sulla terra rossa del Foro Italico, la campionessa rumena ha piegato la russa Maria Sharapova (n.40 WTA) con il punteggio di 4-6 6-1 6-4, al termine di un incontro dai tanti ribaltamenti di fronte. Alla fine, l’ha spuntata la 26enne di Costanza, dopo 2 ore e 26 ...

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova supera l’ostacolo Gavrilova : Masha ai quarti contro Ostapenko : Maria Sharapova batte Daria Gavrilova in due set e prenota l’intrigante sfida dei quarti di finale contro Jelena Ostapenko Maia Sharapova vince ancora. Per la gioia del pubblico di Roma che la sostiene sempre, la tennista russa ha vinto la sfida degli ottavi di finale, all’apparenza tutt’altro che semplice, contro l’australiana Daria Gavrilova. Sharapova, attualmente numero 40 del ranking WTA si è imposta in due set con il punteggio d 3-6 / 4-6, ...

Internazionali d’Italia - la Pliskova è out : stesa da Maria Sakkari : Internazionali d’Italia, Maria Sakkari vola al terzo turno dopo aver superato in tre set la numero 6 del tabellone Pliskova Internazionali d’Italia, Maria Sakkari ha fatto fuori la Pliskova al secondo turno del torneo romano. Dopo il primo bye, la numero 6 del tabellone al Foro Italico, è caduta sotto i colpi della greca Sakkari, abile a sfruttare le debolezze della ceca non proprio in palla oggi. Dopo un 6-3 “a testa”, ...