Inter | Spalletti | ' Lautaro con Icardi | si può Niente prese in giro sul mercato La frase

Lugano-Inter - Spalletti : 'Bene Lautaro - può giocare con Icardi. È stato un test vero' : Primo test stagionale per la nuova Inter di Luciano Spalletti, che ha affrontato e battuto il Lugano 3-0 con reti di Karamoh , 2, e Lautaro Martinez. Al termine del match, Luciano Spalletti ha ...

Paredes all'Inter/ Ultime notizie - il pupillo di Spalletti è l'alternativa a Dembelè : contatti con lo Zenit : Leandro Paredes all'Inter, l'argentino dello Zenit San Pietroburgo è l'alternativa a Mousa Dembelè: l'ex Roma è un pupillo di mister Luciano Spalletti(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Inter - Spalletti : “Nella scia dei più forti. Perisic come CR7” : Perisic come CR7- Luciano Spalletti, Intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per dare il via alla nuova stagione nerazzurra. Parole ad effetto, cariche di forte convinzione e fiducia nei propri mezzi. “NELLA scia DEI PIU’ FORTI” Spalletti ha sottolineato: “Non mi domando se potremo far bene ma perché non dovremmo far bene. Dovremo essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Nella scia dei più ...

Inter : un collaboratore di Spalletti rifiuta il Chelsea : Secondo Sky Sport , Giovanni Martusciello resterà all' Inter . Il collaboratore di Luciano Spalletti ha infatti rifiutato l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Sarri al Chelsea .

SPALLETTI - RINNOVO CON L'Inter / Il tecnico nerazzurro vuole restare e promuove Salcedo : "Ci serviva uno così" : SPALLETTI, RINNOVO con L'INTER: il tecnico dei nerazzurri ha sottolineato di essere pronto a firmare un prolungamento con i nerazzurri e di non aver nessun problema a rimanere.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:41:00 GMT)

Inter : Spalletti - non passo sopra tutto : MILANO, 13 LUG - "Sabatini mi ha definito complessato? Se per complessato intende che non passo sopra quello che non mi va bene, allora sono complessato, come lo è anche lui". L'allenatore dell'Inter, ...

Spalletti : 'Ronaldo un grande - ma l'Inter non è inferiore' : APPIANO GENTILE - È Luciano Spalletti icona della rinascita nerazzurra. E tocca a lui lanciare il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo: 'Lui darà forza e visibilità al nostro campionato che una volta ...

Inter - Spalletti pronto per la nuova stagione : “obiettivo? Restare vicini alla vetta” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, si appresta a fare un ulteriore passo avanti nella prossima stagione dopo un mercato oculato da parte della società “Il campionato di Serie A era il migliore del mondo perché si puntava ad essere la più forte delle più forti. Questo gioco al rialzo portava il campionato Intero a progredire, ora bisogna agganciarsi allo slancio dell’arrivo di Ronaldo per alzare tutti il livello. ...

Inter - Spalletti : "In scia alle più forti" : Prima conferenza stagionale per il tecnico: "Il mio contratto non è un problema, Perisic paragonabile a Ronaldo"

Inter - Spalletti scatenato : l’annuncio che fa sognare i tifosi : L’Inter inizia la stagione con l’obiettivo di essere protagonista in campionato e Champions League, nelle ultime ore l’allenatore Luciano Spalletti in conferenza stampa, importanti indicazioni: “Ronaldo alla Juventus? Darà visibilità al nostro campionato, rappresenta uno slancio a cui bisogna agganciarsi per ridare vita al meccanismo di voler essere la squadra più forte tra le più forti. Si respira un’aria di ...

Inter - Spalletti LIVE : 'CR7? Slancio per crescere - saranno grandi sfide' : Primi giorni di allenamento in vista del prossimo campionato e già tempo di scendere in campo per la prima sgambata della nuova stagione: l' Inter affronterà in amichevole il Lugano sabato 14 luglio ...

