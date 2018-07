Inter | salgono le quotazioni di Zappacosta

Brand Finance 2018 - ManUTD in vetta : Juventus 11ª - salgono Inter e Milan : Il Manchester United resta in vetta tra i più ricchi Brand calcistici al mondo, mentre il Barcellona si è preso la vetta come Brand più forte sul mercato, scalzando il Real Madrid: è quanto emerge da un report di Brand Finance che ha analizzato il valore dei più importanti club di calcio. Il valore del Brand […] L'articolo Brand Finance 2018, ManUTD in vetta: Juventus 11ª, salgono Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...