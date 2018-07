Inter Lugano Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e risultato live

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Lugano : Martinez subito titolare. Info e orario amichevole - novità live : Inter Lugano, PROBABILI FORMAZIONI: prima amichevole per i ragazzi allenati da Luciano Spalletti, appuntamento al Cornaredo oggi 14 luglio 2018 alle ore 20.00(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Lugano-Inter - dove vedere l’amichevole in TV e in streaming : A pochi giorni di distanza dall’inizio della preparazione estiva in vista della nuova stagione 2018-2019, si avvicina il momento della prima amichevole dell’Inter targata Luciano Spalletti. La formazione nerazzurra si appresta ad affrontare la nuova annata con grande entusiasmo, complice anche i nuovi acquisti (Lautaro Martinez e Nainggolan su tutti) apprezzatissimi da tutti i tifosi. […] L'articolo Lugano-Inter, dove vedere ...

Lugano - Inter : probabili formazioni ed info sui biglietti per assistere all'amichevole : Lugano ed Inter si affronteranno sabato luglio alle ore 20 presso lo stadio “Cornaredo” di Lugano Svizzera. Si tratta di una delle tante amichevoli previsti per i ragazzi allenati da Luciano Spalletti che si preparano ad affrontare la nuova stagione [VIDEO], segnata dal ritorno dei nerazzurri in Champions League. La sfida pre-campionato servira' all'allenatore per sperimentare il modulo da proporre poi nelle competizioni ufficiali, e testare le ...