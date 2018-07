Inoki contro Fedez | ' Drogavi le ragazze per portartele a letto' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 14 luglio 2018) E' un'accusa a dir poco grave e inaspettata quella lanciata daNess in uno dei suoi ultimidiffusi via social. L'uomo simbolo di Rap Pirata se l'è presa ancora una volta con– sicuramente uno dei bersagli preferiti del rapper autore di 'Non mi avrete mai', che negli ultimi anni si è contraddistinto nella scena italiana per l'enorme numero diversie mediatiche, spesso portate avanti per anni, avute con la maggior parte degli esponenti di spicco del rap game – accusandolo addirittura di aver drogato delleper portarsele a. Stando a quanto dichiarato – ma non dimostrato – daNess,si sarebbe reso responsabile di tali nefandezze qualche anno fa a Milano, in giovanissima eta', gravissime accuse nei confronti diLa dichiarazione, che in queste ore sta facendo discutere animatamente la comunita' hip hop italiana, ...