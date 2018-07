Ingmar Bergman | a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che

100 anni fa nasceva Ingmar Bergman : nei suoi film - tutta l’angoscia esistenziale di un’epoca : Il cinema di Ingmar Bergman è filosofia tradotta in immagini. I suoi film hanno raccontato l’estrema solitudine dell’essere umano e la grottesca ironia della vita che è, citando una delle scene più famose del regista svedese, nient’altro che una partita a scacchi con la Morte.Continua a leggere

Ingmar Bergman e il film disconosciuto : spy story durante la Guerra fredda : Il film che Ingmar Bergman disconobbe, facendo di tutto per impedirne la proiezione. Spy story in piena Guerra fredda , 1950, , carattere esplicitamente anti-comunista, 'Ciò non accadrebbe qui', ...