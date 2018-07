Ingmar Bergman | 100 anni dalla sua nascita Il regista svedese che ha rivoluzionato il

Ingmar Bergman - a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che abitava sempre nei suoi sogni : Una carriera straordinaria, straripante di successi distribuiti fra teatro, televisione ma soprattutto tanto, magnifico cinema. Un’unica firma capace di autografare decine e decine di pellicole imperdibili, componendo una filmografia così alta e sconfinata da far impallidire persino la più fertile fra le correnti artistiche. Esaurire le infinite personalità di Ingmar Bergman in un semplice articolo sarebbe impossibile. Meglio dunque ...

100 anni fa nasceva Ingmar Bergman : nei suoi film - tutta l’angoscia esistenziale di un’epoca : Il cinema di Ingmar Bergman è filosofia tradotta in immagini. I suoi film hanno raccontato l’estrema solitudine dell’essere umano e la grottesca ironia della vita che è, citando una delle scene più famose del regista svedese, nient’altro che una partita a scacchi con la Morte.Continua a leggere

Ingmar Bergman e il film disconosciuto : spy story durante la Guerra fredda : Il film che Ingmar Bergman disconobbe, facendo di tutto per impedirne la proiezione. Spy story in piena Guerra fredda , 1950, , carattere esplicitamente anti-comunista, 'Ciò non accadrebbe qui', ...