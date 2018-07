Inchiesta su riciclaggio nel torinese | Gattuso tra gli indagati

Inchiesta per riciclaggio di denaro : tra gli indagati anche Gattuso - : Sono 53 le persone coinvolte in un' Inchiesta della Procura di Ivrea. L'allenatore del Milan risulta indagato per trasferimento fraudolento di valori, in quanto socio di un'azienda agricola fallita nel ...

Inchiesta per riciclaggio di denaro : tra gli indagati anche Gattuso : Inchiesta per riciclaggio di denaro: tra gli indagati anche Gattuso Sono 53 le persone coinvolte in un’Inchiesta della Procura di Ivrea. L’allenatore del Milan risulta indagato per trasferimento fraudolento di valori, in quanto socio di un’azienda agricola fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori strumento di ...