Inchiesta per riciclaggio di denaro : tra gli indagati anche Gattuso - : Sono 53 le persone coinvolte in un'Inchiesta della Procura di Ivrea. L'allenatore del Milan risulta indagato per trasferimento fraudolento di valori, in quanto socio di un'azienda agricola fallita nel ...

Traffico droga Mestre - il responsabile del centro accoglienza finito nell’Inchiesta : “Una mela marcia c’è dappertutto” : “Sa che cosa ho fatto? Sulla bacheca all’ingresso della ex caserma Serena ho affisso da una parte un articolo di un giornale locale con il titolo Serena, crocevia dello spaccio, e dall’altra parte quello di un altro quotidiano che dà conto delle nostre attività educative e del fatto che più della metà degli extracomunitari presenti hanno un contratto di lavoro”. Tre giorni dopo il blitz della Questura di Venezia, coordinato dalla ...

Sant'Agnello - sindaco sotto Inchiesta per una cessione di credito sospetta : Sant'Agnello - Un avviso di conclusione delle indagini è stato notificato, nelle scorse ore, a sei persone. Tra queste il sindaco Piergiorgio Sagristani, il vice Giuseppe Gargiulo, l'assessore Clara ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’Inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Bimba di 40 giorni muore per arresto cardiaco nel Napoletano : aperta un'Inchiesta : Nella giornata di ieri, alle 19.44, 'accompagnata dai familiari, è giunta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli una bambina di 40 giorni già in arresto cardiaco. ...

Truffe - Inchiesta Panama Papers : in carcere un commercialista romano e un imprenditore : Truffa aggravata e indebita compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti: sono i reati contestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma al professionista romano ...

Non si apre paracadute : morto basejumper bolognese/ Ultime notizie Reggio Emilia : procura apre un’Inchiesta : Reggio Emilia, non si apre paracadute: morto basejumper bolognese dopo lancio dalla Pietra di Bismantova. procura apre un'inchiesta sulla morte di Alessio Stipcevich.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Luigi Di Maio : 'L'Inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Arrestato Marcello Pittella - il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’Inchiesta sulla Sanità : Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Continua a leggere L'articolo Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità proviene da NewsGo.

Basilicata - arrestato Presidente Regione Marcello Pittella/ Ultime notizie - Inchiesta Sanità : accusa per falso : Terremoto Pd in Basilicata: arrestato il Presidente della Regione Marcello Pittella, fratello di Gianni. Ultime notizie, inchiesta Sanità: il Governatore ai domiciliari per falso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Basilicata - il presidente di regione Marcello Pittella (Pd) ai domiciliari per un’Inchiesta sulla sanità : Marcello Pittella, presidente della regione Basilicata, è agli arresti domiciliari in seguito a un'inchiesta della Guardia di finanza sul sistema sanitario regionale. In totale sono 30 le persone raggiunte da provvedimenti restrittivi perché coinvolte "in fatti riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione".Continua a leggere