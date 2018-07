Incendio Orim | i risultati evidenziano “concentrazione in diminuzione”

meteoweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018) I dati raccolti con il campionamento dell’aria subito dopo il rogo e a distanza di alcune ore dall’della, l’azienda di Piediripa che tratta rifiuti speciali andata a fuoco la scorsa settimana, “destano preoccupazioni per la salute dei cittadini” secondo l’Asur. Lo ha reso noto il Centro Coordinamento Soccorsi. Si sono appresi anche iforniti dall’Arpam sul doppio campionamento dell’aria relativi alla presenza di idrocarburi, policiclici aromatici, metalli, diossine e furani. Il giudizio finale è che “le modeste concentrazioni riscontrate in relazione alla tipologia dell’evento, nel secondo campionamento sono risultate in sensibile diminuzione”. L'articolo: i“concentrazione in diminuzione” Meteo Web.