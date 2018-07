Incendi | rogo nella Pineta di Castel Fusano | Vigili del Fuoco al lavoro

Incendi Palermo : rogo a Poggio Ridente - evacuate abitazioni : Un Incendio ha distrutto macchia mediterranea e alberi all’alba di oggi nella zona di Poggio Ridente, alla periferia di Palermo: sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e un Canadair nel tentativo di contenere le fiamme. In via precauzionale sono state evacuate delle abitazioni. L'articolo Incendi Palermo: rogo a Poggio Ridente, evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi - vasto rogo di sterpaglie a Roma : paura tra i residenti : Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Incendi, vasto rogo di sterpaglie a Roma: ...

Incendi : rogo nel Palermitano - in fumo macchia mediterranea : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - E' stato domato alle 13.30 l'Incendio divampato intorno alle 12 a Gangi, nel Palermitano. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno mandato in fumo un ettaro circa di macchia mediterranea in contrada Zappaiello. Sul posto sono giunti i carabinieri e personale d

Incendio in deposito ecoballe nel Napoletano. Di Maio : 'Ennesimo rogo tossico - basta scuse' : 'Anche oggi la mia gente è costretta a chiudere le finestre per l'Ennesimo rogo tossico nella Terra De Fuochi. Questa volta è andato in fiamme un deposito di plastica'. Lo scrive sulla sua pagina ...

Terribile rogo a San Vitaliano - Incendio di ecoballe. L'allarme : «Disastro ambientale» : SAN Vitaliano. Un vasto incendio per cause ancora da accertare si sta sviluppando a San Vitaliano, a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Fiamme altissime, un'enorme nube ...

Incendi : rogo di sterpaglie ad Ancona - spento dai Vigili del Fuoco : Un Incendio di sterpaglie è divampato in un’area di 400 metri quadrati vicino alla linea ferroviaria in zona Aspio tra Ancona e Camerano. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e un mezzo a quattro ruote motrici, che hanno spento le fiamme e bonificato l’area interessata dalle fiamme. Nell’Incendio nessuna persona e’ rimasta coinvolta o ferita. L'articolo Incendi: rogo di sterpaglie ad Ancona, ...

Napoli - Incendio in via Toledo : rogo a Palazzo Carafa di Maddaloni : Napoli, incendio in via Toledo: rogo a Palazzo Carafa di Maddaloni Fiamme all'ultimo piano dello storico edificio in centro città. Ad alimentare il propagarsi dell'incendio è stato il materiale che si trovava sul tetto e in un'antica mansarda, tra cui legno e polistirolo. Il rogo, divampato nella notte, è stato domato alle 5 di ...

Incendio Piemonte - rogo in una discarica di rifiuti : 12 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro : Un grosso Incendio è divampato in serata al punto ambiente Cidiu Servizi, impianto di trattamento rifiuti e discarica per rifiuti non pericolosi, al confine tra Pianezza e Druento, nella cintura ovest di Torino. I Vigili del Fuoco, con 12 squadre e l’ausilio dei mezzi di supporto e le autobotti, sono impegnati nel domare le fiamme. A quanto si apprende, il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, da un magazzino dove sono ...

Incendi in Molise : rogo vicino ai binari - sospesa la circolazione dei treni : trenitalia rende noto che il traffico è sospeso dalle 12 sulla linea ferroviaria Pescara-Bari, fra Termoli e Campomarino, in provincia di Campobasso, a causa di un Incendio nelle campagne vicine ai binari. Sul posto i Vigili del fuoco. L'articolo Incendi in Molise: rogo vicino ai binari, sospesa la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio Messina - forse una presa mal funzionante all'origine del rogo - : Le prime indagini svelano la probabile causa delle fiamme divampate nell'appartamento dove sono morti due fratelli di 10 e 13 anni . I funerali fissati per il 18 giugno

Incendio Messina - forse una presa mal funzionante all'origine del rogo : Incendio Messina, forse una presa mal funzionante all'origine del rogo Le prime indagini svelano la probabile causa delle fiamme divampate nell'appartamento dove sono morti due fratelli di 10 e 13 anni . I funerali fissati per il 18 giugno Parole chiave: ...

Incendio Messina : una presa elettrica all’origine del rogo che ha ucciso i 2 fratellini : Potrebbe essere stata una presa elettrica o una ciabatta mal funzionante a provocare l’Incendio che ha provocato la morte di Francesco Filippo e Raniero Messina, deceduti nel rogo dell’appartamento in cui vivevano, all’alba di venerdì scorso a Messina: l’ipotesi emerge dalle prime indagini svolte dal Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dalla polizia. I funerali dei due fratellini, di 10 e 13 anni, si ...

Incendio Messina - fratellini morti nel rogo/ Ultime notizie video : il grande si è sacrificato per il piccolo : Messina, Incendio in un appartamento: morti due bambini. Ultime notizie: salvi i genitori e altri due fratelli, la polizia ha avviato le indagini.