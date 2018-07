Incendi Palermo | rogo a Poggio Ridente | evacuate abitazioni

Incendi : paura a Palermo - principio di Incendio in sede Regione : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Attimi di paura a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo. Un principio di Incendio è divampato in un magazzino al seminterrato dell'edificio in piazza Indipendenza, che ospita un archivio cartaceo. A dare l'allarme è stato un dipende

Palermo - Incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?

Incendi : decine di roghi a Palermo e provincia : decine di Incendi sono divampati a Palermo e in provincia. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni. Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico. “Sotto accusa – spiegano le squadre antIncendio – i terreni ...