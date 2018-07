Incendi | fiamme e ondate di calore su Palermo | canadair in azione

Incendi - Sardegna : fiamme tra Ussana e Monastir - interviene un elicottero : E’ stato necessario l’intervento di un elicottero della flotta regionale antIncendio per spegnere il rogo divampato questo pomeriggio nel territorio al confine tra i Comuni di Ussana e Monastir, in Sardegna. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, hanno consumato pascoli incolti ma anche parte di frutteti e uliveti. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale, la Protezione civile e i volontari. ...

Rifiuti - il video prima delle fiamme a San Vitaliano. 'E se s'Incendia tutto?' : Era lo scorso 1 luglio quando le fiamme si sprigionarono nell'azienda di San Vitaliano, la Ambiente spa, che si occupa di smaltimento di Rifiuti differenziati. Un rogo impressionante che raggiunse ...

IncendiO A MILANO - DEPOSITO RIFIUTI AMSA IN FIAMME/ Video ultime notizie : segni di cedimento nel capannone : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Incendio nel Milanese : 200 tonnellate di rifiuti in fiamme : Incendio nella notte in un deposito dell’Amsa, l’azienda Milanese che si occupa della raccolta dei rifiuti: il rogo è divampato intorno alla mezzanotte nell’area di Muggiano. In fiamme oltre 200 tonnellate di materiale di risulta. L'articolo Incendio nel Milanese: 200 tonnellate di rifiuti in fiamme sembra essere il primo su Meteo Web.

IncendiO A CINECITTÀ : IN FIAMME SET ROMA ANTICA/ Video ultime notizie : Istituto Luce - “nessuna chiusura” : ROMA, INCENDIO a CINECITTÀ, Video ultime notizie, bruciato il set della città ANTICA: scenografie e impacature in fumo. In cenere parte del set della serie tv "Rome"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:14:00 GMT)

Roma - Incendio negli studi cinematografici di Cinecittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...

Incendio in una fabbrica di profumi : esplosioni e fiamme altissime : Un violento Incendio è divampato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 luglio in una fabbrica di profumi di via Papa Giovanni XXIII a Liscate (Milano)...

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle fiamme [GALLERY] : 1/17 ...

Incendio in autostrada : auto in fiamme sulla A4 : auto in fiamme sulla A4. E' successo nella serata di giovedì 5 giugno, poco dopo le 22, in direzione Torino, all'altezza del casello di Novara Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ...

Macerata - vasto Incendio alla Orim : fiamme alte 10 metri. Piediripa invasa dal fumo : Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla ditta che smaltisce rifiuti speciali, poi evacuata così come gli uffici nelle vicinanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il sindaco Carancini su Facebook: "Non uscite di casa". Intorno alle 20 l'incendio è stato domato.Continua a leggere

Incendi Toscana - sterpaglie in fiamme : disagi per la circolazione dei treni nel Pisano : Un Incendio di sterpaglie ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nel Pisano questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in più punti tra le stazioni di Cascina e Pontedera per tre distinti focolai lungo la linea ferroviaria. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato spiegato dai pompieri, il binario 2 della stazione cascinese in prossimità del lato dell’Incendio è stato interdetto alla ...

Germania - uccello in fiamme Incendia un campo : 7 ettari inceneriti : La polizia riporta che un uccello in fiamme è caduto da una linea elettrica aerea, dando origine ad un incendio in un campo della Germania settentrionale reso arido dal tempo secco. L’incendio ha incenerito circa 7 ettari di terra, fortunatamente senza provocare vittime o feriti. La polizia della città di Rostock ha dichiarato che testimoni hanno riportato che il volatile ha causato un corto circuito in una linea elettrica della ferrovia, ...

Maxi Incendio nel Napoletano : in fiamme deposito di ecoballe - traffico in tilt : SAN VITALIANO - Maxi incendio: vanno a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Una nube di fumo nera visibile in tutto il circondario e lingue di fuoco altissime...

Incendio Manchester : la brughiera in fiamme da 4 giorni - distrutti 5 km² : Continuano a divampare le fiamme nella brughiera della Grande Manchester, in Inghilterra: l’Incendio imperversa ormai da 4 giorni e tanti ce ne vorranno ancora prima che il rogo possa dirsi domato, spiegano i vigili del fuoco sul posto, secondo quanto riporta la BBC. Le fiamme, scoppiate giovedì scorso a Winter Hill, si sono propagate lungo un’area di 5 km². A complicare ulteriormente la situazione i forti venti che soffiano nella ...