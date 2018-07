Incendi Calabria | fiamme sulle montagne del Reggino | vertice in prefettura

meteoweb.eu

: RT @Cfm_Arpacal: Emesso dal @Cfm_Arpacal il Bollettino di Previsione Regionale di Incendi Boschivi per oggi e domani @DPCgov @prociv_calabr… - ClementeRennis : RT @Cfm_Arpacal: Emesso dal @Cfm_Arpacal il Bollettino di Previsione Regionale di Incendi Boschivi per oggi e domani @DPCgov @prociv_calabr… - ArpaCalabria : RT @Cfm_Arpacal: Emesso dal @Cfm_Arpacal il Bollettino di Previsione Regionale di Incendi Boschivi per oggi e domani @DPCgov @prociv_calabr… - Cfm_Arpacal : Emesso dal @Cfm_Arpacal il Bollettino di Previsione Regionale di Incendi Boschivi per oggi e domani @DPCgov… -

(Di sabato 14 luglio 2018) E’ stata istituita nel pomeriggio l’unità di crisi in, a Reggio, in seguito all’o divampato in una zona montuosa del comune di Antonimina. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco, oltre ad un elicottero che facilita le operazioni di spegnimento. Al momento non sono stati segnalati pericoli per persone o abitazioni. Nel corso della riunione, presieduta dal vice prefetto vicario, alla quale hanno partecipato i rappresentati delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della protezione civile, è stato contattato il sindaco di Antonimina, secondo il quale al momento non è necessario adottare alcuna ordinanza di sgombero per la popolazione della zona. La Protezione civile regionale ha attivato alcune associazioni munite di apparati per la difesa dal fuoco. La situazione sara’ monitorata costantemente dalla ...