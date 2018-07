Inaugurata la mostra di 007 Elements con i veicoli di James Bond

Reggio Calabria : Inaugurata al Castello Aragonese la mostra 'Le Figure dello Stretto' [FOTO] : Opere artigianali a misura d'uomo magistralmente realizzate in questi anni dal teatro "Le Rane" nell'ambito di numerosi spettacoli di livello nazionale, hanno catalizzato l'attenzione di grandi e ...

“Geografie sentimentali” : Inaugurata la mostra di mappe storiche della Sicilia : mappe storiche e secolari atlanti che tracciano le rotte intorno all’isola. È stata inaugurata a Palazzo Ciampoli (Taormina, ME) la mostra “Geografie sentimentali” promossa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia na e dal Parco Archeologico di Naxos Taormina in occasione dell’ottava edizione di Taobuk. Il racconto della Sicilia e del Mediterraneo attraverso mappe storiche e volumi antichi provenienti dalla Biblioteca ...

Michael Schumacher - Inaugurata a Colonia la mostra permanente : Inaugurata a Colonia la Michael Schumacher Private Collection, una mostra permanente dedicata alla carriera del sette volte campione di Formula 1. Unarea di mille metri quadri che ripercorre le tappe più significative della storia di Michael nel circus e non solo.Un hangar diventato museo. La struttura si trova allinterno del Motorworld Cologne-Rhineland, a pochi chilometri da Kerpen, città natale di Schumacher . aperta tutti i giorni, dalle 10 ...

F1 - Inaugurata la mostra dedicata a Michael Schumacher. Parata di auto e memorabilia a Colonia : Al Motorworld Rhineland di Colonia è stata inaugurata la mostra permanente dedicata a Michael Schumacher. La carriera di una delle grandi icone della Formula Uno, in complicate condizioni fisiche dopo l’incidente sugli sci di quattro anni fa, è raccontata attraverso l’esposizione di macchine, trofei, caschi e tute che ripercorrono le gesta più importanti del sette volte Campione del Mondo. La mostra propone anche sette modelli di ...

Al via - a Silanus - Nois - una mostra-evento - Inaugurata ufficialmente venerdì - 8 giugno - presso Casa Aielli. : ... giunto alla sua terza edizione, ed ha introdotto gli interventi di Giuseppe Dessena, assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, ...

Milano : Inaugurata a Milano mostra 'I Carabinieri nella Grande Guerra' : Milano , 24 mag. (AdnKronos) - inaugurata a Milano la mostra 'I Carabinieri nella Grande Guerra' . L'evento, nella prestigiosa sede dell’Archivio di Stato, in via Senato 10, vede tra i presenti il generale di Corpo d’armata Riccardo Amato, vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandant

Carcare - Inaugurata la mostra "Atene andata e ritorno" : Sabato presso i saloni della Problem Solving , via Garibaldi 99, di Carcare è stata inaugurata , con una discreta partecipazione di pubblico nonostante il cattivo tempo, la mostra 'Atene andata e ...

Inaugurata alla Cittadella la mostra 'La Calabria - il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco' · LameziaClick LameziaClick : A San Francesco di Paola, il Patrono della Calabria , Taumaturgo la cui devozione è in tutto il mondo, d alla vita ricca di miracoli e prodigiosi episodi, figura che si staglia nella Fede quanto nella Storia, è dedicata la mostra 'La Calabria , il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco' , ...

UniTn - Fondazione Museo storico del Trentino * GENERAZIONE '68 : Inaugurata oggi la mostra al Dipartimento di Sociologia - : Al primo piano scopriamo come gia dai primi anni Sessanta ci fosse un intero mondo in movimento, non solo nelle universita e nelle scuole ma anche nella politica, nei diritti civili, nella religione, ...