In prima linea il Huawei P20 Lite con aggiornamento B144 | i problemi risolti

Ilaria Bidini - in prima linea contro il bullismo - si è laureata (con una tesi a tema) : Quel grande coraggio e la determinazione che l’hanno spinta a denunciare le aggressioni verbali di cui è stata vittima, l’hanno guidata fino alla laurea. Oggi Ilaria Bidini, 32 anni, di Arezzo, è dottoressa: ha discusso una tesi su bullismo e cyberbullismo al dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Siena. Insieme alla professoressa Loretta Fabbri, direttrice del dipartimento e relatrice della tesi, nel suo lavoro ha ...

Infortuni : Fontana - in prima linea per sicurezza in luoghi di lavoro : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Ho contattato il sindaco di Limbiate, comune in cui viveva l'uomo che questa mattina ha perso la vita a Cesano Maderno per un incidente sul lavoro, chiedendogli di esprimere alla sua comunità tutta la vicinanza e il cordoglio di Regione Lombardia. Vicinanza che va sopra

LA GRANDE STORIA/ Anticipazioni 6 luglio : “Dietro la prima linea” : La GRANDE STORIA torna in onda oggi, venerdì 6 luglio, alle 21.15 su Raitre con tre documentari dedicati alla Seconda Guerra Mondiale che sveleranno il punto di vista dei cineoperatori.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Milano : partita la prima talpa per la tratta ovest della metro linea 4 : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ partita questa mattina, dal Manufatto Ronchetto, la prima delle due Tbm, le cosiddette talpe, che realizzano le gallerie da S.Cristoforo a Solari della M4, la nuova linea ‘blu’ della metropolitana di Milano. Conclusi i lavori e realizzate entrambe le gallerie della tratta est, da Linate a Tricolore, si apre ora la fase di scavo e costruzione delle due ‘canne’ della tratta ...

Pier Silvio Berlusconi a TvBlog : inizio della prima serata dipende dalla RAI - pronti ad allinearci : Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, TvBlog ha posto tre domande a Pier Silvio Berlusconi. Due ve le abbiamo già dette nel post dedicato alla programmazione delle reti del Biscione. Alla terza, quella più importante, dedichiamo un post a parte, perché si parla di un problema che riguarda tutti i telespettatori italiani: l’inizio della prima serata in orari impensabili (le 21.35 di certi reality ...

Carcinoma ovarico : olaparib in prima linea ritarda in modo significativo la progressione della malattia : AstraZeneca e MSD hanno annunciato i risultati positivi dello studio SOLO-1: il trial di Fase III, randomizzato, in doppio cieco di olaparib in compresse controllato con placebo. Le donne con Carcinoma ovarico avanzato BRCA-mutato (BRCAm) trattate in prima linea con terapia di mantenimento con olaparib hanno mostrato un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo nella sopravvivenza libera da progressione rispetto a quelle ...

29 giugno - Giornata mondiale della Sclerodermia : Pini-CTO e AILS in prima linea per promuovere informazione e diagnosi precoce : Segue oltre 400 pazienti, impiegando, per prima in Italia,innovative terapie a base di cellule staminali. È la Scleroderma Clinic, tra le eccellenze della Reumatologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO che, in occasione della X Giornata mondiale della Sclerodermia prevista il 29 giugno, supporta AILSnell’organizzazione di una mostra fotografica e di un Open Day volti a promuovere una maggior conoscenza della malattia presso cittadini, clinici e ...

Cina - al via il festival della carne di cane : Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro : Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro Si stima che ogni anno in Cina vengano macellati 25 milioni di esemplari: secondo una credenza popolare sarebbero fonte di salute e fortuna Continua a leggere L'articolo Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro proviene da NewsGo.

Moda : Lineapelle per la prima volta a Pitti Filati : Milano, 21 giu, (AdnKronos) - A Firenze, dal 27 al 29 giugno, nella sede espositiva della Fortezza da Basso, è in programma l’edizione numero 83 di Pitti Filati: un’edizione alla quale sarà presente per la prima volta Lineapelle, la più importante manifestazione al mondo dedicata alla pelle, con lo

Lotta al doping : 20.834 studenti in prima linea : La risposta da parte del mondo scolastico è stata molto positiva sia per quanto riguarda il numero di richieste per l'inserimento in calendario e, soprattutto, nelle risposte e nelle interazioni dei ...

Esplorazione dello spazio : Esa in prima linea : L’Esplorazione spaziale umana e robotica è al centro dei piani futuri dell’Esa. I 22 stati membri si sono riuniti in una serie di workshop che hanno anticipato la riunione del Consiglio dell’agenzia che ha delineato una serie di obiettivi da raggiungere, basandosi sullo European Exploration Envelope Program (E3P). Il programma – riporta Global Science – ha lo scopo di rendere il nostro continente un partner fondamentale per lo ...

Linea Verde Estate – prima puntata del 17 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Prima puntata del 17 giugno 2018 – Temi e ...

L'editore del Foglio contesta in prima pagina la linea del giornale sul governo : “Chi si mette così strenuamente di traverso al radicale cambiamento di metodo e di obiettivi del governo Cinque stelle-Lega sembra però ignorare che un’alternativa a medio termine è quasi impossibile. Dato che l’opposizione attuale, Pd e Forza Italia, appare sempre più destinata a essere insignificante, sia nei numeri che nei contenuti. Un declino che diventa anche un inaspettato collante per la ...