In Italia da 7 anni | l’attrice e regista tunisina Mariam Al Ferjani rischia l’espulsione

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto continentale dai 3 metri : E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di Tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia). E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) ...

Juventus - Caldara su Ronaldo : “da anni non arrivava in Italia un campione così” : “C’è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere”. Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l’arrivo di CR7: “La società ha fatto un’impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo – ha spiegato l’ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con ...

80 anni fa il manifesto della razza " la connivenza dei migliori scienziati Italiani - che... - Cronache : Come tutti, gli ebrei hanno partecipato alle guerre, hanno dato il loro contributo alla società, alla cultura e all' economia italiane, e molti hanno anche aderito al fascismo. Si tratta dunque di ...

Alberto Ascari oggi compirebbe 100 anni : l'unico Italiano mondiale con Ferrari : Alberto Ascari 13 luglio 1918-26 maggio 1955 Cento anni fa nasceva Alberto Ascari, l'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale di Formula1 con la Ferrari, l'ultimo italiano campione del mondo , se non contiamo Mario Andretti, italiano di nascita e di cuore, , Leggi qui, oggi avrebbe cent'anni, invece Alberto Ascari se ne andò giovane a 37 anni il 26 maggio del 1955 lo stesso 26 , ma ...

L’esodo che svuota i borghi Italiani. In sei anni spariti 75 mila abitanti : Seppur paradossale, il fenomeno pare inesorabile. Nonostante gli indicatori statistici ci dicano che nei piccoli Comuni si vive meglio, L’esodo dai centri minori verso le aree urbane accelera. In sei anni i borghi hanno perso oltre 74 mila abitanti. Per intenderci: è come se fosse sparita una città delle dimensioni di Pavia. Soltanto nel 2017 più d...

Sondaggi Politici/ M5s-Lega al 57% : Governo ‘annienta’ le opposizioni di Pd e Forza Italia : Sondaggi Politici elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Ospizio Italia - fra 10 anni ci dovremo fare carico di 8 milioni di ultra 65enni : Nel 2030 le disabilità interesseranno 5 milioni di anziani, e nel 2050 ogni 100 lavoratori ci saranno 63 anziani da sostenere (oggi sono 35). Una 'bomba dell'invecchiamento' che, se non gestita adeguatamente, rischia di far...

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Militare Italiano muore durante una scalata : aveva 32 anni : Un Militare italiano, il caporal maggiore scelto Maurizio Giordano, 32 anni, di Cuneo, del Centro Addestramento Alpino di Aosta, è morto questa mattina nell'ambito di una spedizione alpinistica in Pakistan, durante l'...

Gli otto Italiani che ricordano tutto (anche cosa hanno mangiato dieci anni fa) : Riuscireste a ricordare cosa avete mangiato quel lontano venerdì di dieci anni fa? O cosa avete indossato? Se siete rimasti a casa o usciti con gli amici? La maggior parte di voi risponderebbe (ovviamente) di no. Ma non tutti...

“Così abbiamo visto morire Salvatore”. 21 anni - cercava di costruirsi un futuro migliore. Una tragedia nel cuore d’Italia : Non ha avuto neppure il tempo di gridare, di chiedere aiuto. La vita gli è sfuggita via nell’arco di pochi secondi, per una movimento azzardato mentre, faticosamente, cercava di guadagnarsi il pane quotidiano. Salvatore Caliano, 21 anni, napoletano. È morto precipitando dal quarto piando di un palazzo. Aveva accettato di pulire il lucernario dell’ascensore per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno ...

Studiati 8 Italiani con ipermemoria - ricordano cosa indossavano 10 anni fa : Scovati dai ricercatori 8 italiani con ipermemoria autobiografica, quella capacità prodigiosa che consente di ricordare i dettagli banali di una giornata qualsiasi di 10 anni fa, dai vestiti che indossavano a che cosa avevano mangiato a pranzo. Lo studio, condotto alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma e pubblicato sulla rivista PNAS, ha coinvolto l'Iss, l'Università di Perugia, l'Università della California-Irvine e la ...

Banche - Patuelli : Italia scelga Europa altrimenti rischio Argentina. Visco : 'più vulnerabili di 10 anni fa' : altrimenti l'economia Italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...