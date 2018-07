wired

: Insieme al Vice Presidente delle Public Policy EMEA @facebook, Markus Reinisch e la responsabile in Italia Laura Bo… - virginiaraggi : Insieme al Vice Presidente delle Public Policy EMEA @facebook, Markus Reinisch e la responsabile in Italia Laura Bo… - CarloCalenda : Come i sindacati sanno la proposta del Governo copriva tutti i lavoratori con contratto fisso o incentivo volontari… - MilanoCitExpo : In Europa abbiamo finito il pesce #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di sabato 14 luglio 2018) Giorni caldi per il. E no, non stiamo parlando delle grigliate estive. Ci riferiamo invece ai dati appena resi noti dalla Food and Agriculture Organization (Fao) contenuti all’interno del The State of World Fisheries and Aquaculture (Sofia), il rapporto che fotografa lo stato dei mari e degli allevamenti in acqua in giro per il mondo, con proiezioni per gli anni a venire. Il report arriva in contemporanea con l’annuncio, da parte d Wwf Italia, della fine delle scorte disul suolo europeo, o meglio: la fine simbolica dell’autonomia per le scorte di. Che non se la passano bene, anzi. Un terzo, tuona il rapporto della Fao, è pescato a livelli insostenibili, una situazione che gli esperti non esitano a definire “preoccupante”, pari a tre volte tanto le percentuali di 40 anni fa. Ma quantopeschiamo, produciamo e mangiamo? Tonnellate di ...