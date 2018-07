In aereo ci vai truccata? Che errore! Non farlo più | ecco perché Ricordatelo la prossima

caffeinamagazine

: @HuffPostItalia Cazzo fai?? Ci vai con l’aereo di stato pagato da noi?? Bamboccio ! - cavimarco : @HuffPostItalia Cazzo fai?? Ci vai con l’aereo di stato pagato da noi?? Bamboccio ! - adrianobusolin : RT @gladium: @InOndaLa7 Gli emigranti o li vai a prendere con un ponte aereo o marittimo. Le ONG stanno facendo solo il gioco sporco degli… -

(Di sabato 14 luglio 2018) C’è chi adora volare e chi invece farebbe volentieri a meno di prendere un. Ma per andare in certi posti è necessario, dunque meglio attrezzarsi al meglio. No, per la paura non possiamo fare niente. Questi sono consigli per viaggiare. Consigli utili, però, che è bene tenere a mente prima di arrivare in aeroporto. Pensateci bene, per esempio, prima di scegliere l’outfit, specie se dovete affrontare un viaggio lungo. Per prevenire l’aria condizionata ed eventuali freddate proprio prima della tanto agognata vacanza sono approvati cardigan, sneakers, jeans, e una sciarpa. Non la dimenticate: è ottima anche come cuscino oltre che per proteggervi dall’aria. Stesso discorso per le scarpe: le infradito, anche se state andando in un’isola tropicale, lasciatele in valigia e optate per una scarpa chiusa. Ed evitate come la peste i vestiti ‘complicati’ da aprire e sfilare, magari nella ...