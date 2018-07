Ilva | ' operai ancora ricattabili e futuro opaco' | dure le reazioni post coinvolgimento di

Ilva di Taranto - sospetta intossicazione per 5 operai/ Ultime notizie : azienda avvia indagine : Ilva di Taranto, sospetta intossicazione per 5 operai: dopo il trasferimento in ospedale in seguito a dei malori sono stati già dimessi ma l'azienda ha avviato un'indagine.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:59:00 GMT)

Ilva - dal monitoraggio biologico nessun pericolo per la salute degli operai di Taranto : Le analisi dimostrano che non corrono pericoli maggiori per la salute rispetto ad altri. I lavoratori del Siderurgico Ilva di Taranto possono stare tranquilli: nel loro organismo non sono presenti ...

Ilva - operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

Ilva - Calenda contro Grillo : “Sei come il grande Gatsby. Il modo in cui parli della vita di decine di migliaia di operai è intollerabile” : “Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla. “Ovviamente – si ...

Ilva di Taranto - esodo incentivato per 2mila operai : riprende il dialogo tra Mittal e sindacati : Trattativa fino a notte fonda per il ricollocamento degli operai che non rientrano nel pacchetto di 10mila lavoratori di cui i nuovi investitori hanno bisogno:...

Taranto - giornata di lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Morte operaio Ilva - sei indagati : 21.43 Sei persone risultano indagate dalla procura di Taranto per l'incidente mortale di giovedì all'Ilva, nel quale è morto un operaio di 28 anni, dipendente di una ditta appaltatrice. L'accusa è di omicidio colposo. Tra gli indagati, il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento. I sei sono accusati sono accusati di "aver cagionato per negligenza, imperizia e imprudenza, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, ...

Ilva - prosegue lo sciopero dei lavoratori. Il padre dell’operaio morto arriva in fabbrica : Dopo Taranto, dove ieri si è consumato il dramma di Angelo Fuggiano, 28enne padre di due bimbi, dalle 7 di questa mattina sono scattate 24 ore di sciopero anche all’Ilva di Genova. E la protesta si estende anche ai porti. Il genitori del ragazzo morto si è presentato davanti ai cancelli del siderurgico dove ha ricevuto la solidarietà dei lavoratori.Continua a leggere

L'Ilva conta un'altra vittima : operaio ucciso da una fune : Taranto - Stava lavorando alla sostituzione di una fune in una banchina del porto di Taranto, quando un cavo ha ceduto ed è stato travolto da una carrucola: così è morto Angelo Fuggiano, 28 anni, ...

Ilva - operaio 28enne muore colpito alla schiena da un grosso cavo. Sciopero a oltranza : Il colpo di frusta del cavo d'acciaio gli ha spezzato la schiena. Angelo Fuggiano , di 28 anni, operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast , dell'appalto Ilva , è morto nel reparto Ima, al ...