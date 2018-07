Ilicic | ' L' Atalanta in Europa ci sta benissimo | tutti hanno imparato a conoscerci

Atalanta - Ilicic : 'Barrow mi ricorda il Dybala di Palermo - diamogli però il tempo di crescere' : ... assumendosi quelle responsabilità per le quali non si è mai tirato indietro: "Le pressioni e le responsabilità me le prendo sempre, questo è certo " le parole di Ilicic alla Gazzetta dello Sport " ...

Atalanta - arriva la decisione su Ilicic e Cristante : Percassi vuota il sacco : Ilicic e Cristante continuano a far parlare in chiave calciomercato, i due calciatori dell’Atalanta sono richiestissimi in tutta Italia I continui sondaggi dell’Inter per Ilicic, hanno costretto l’Atalanta ad uscire allo scoperto. Il club bergamasco lo ha fatto per bocca del presidente Percassi, il quale ha risposto ad alcune domande in merito al calciatore sloveno parlando a Bergamo Tv: “L’obiettivo primario ...