Iliad vs ho | quale conviene?

Telefonia - a quale compagnia Iliad rompe le uova nel paniere? : Iliad non sarà l’apocalisse per le telecomunicazioni in Italia. La compagnia telefonica francese porterà scompiglio, come ha già fatto in queste prime settimane di attività commerciale, ma non abbatterà i concorrenti. È questa, in sintesi, l’opinione dei ricercatori della divisione Global ratings dell’agenzia di rating Standard & Poor’s, sugli effetti dell’ingresso di Iliad nel mercato italiano delle telecomunicazioni. S&p si attende al ...