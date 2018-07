Iliad poco trasparente | accolto reclamo di Vodafone e Tim

http://feedproxy.goo

(Di sabato 14 luglio 2018)non è, l’accusa arriva da Tim eed è stata presentata all’IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) che l’ha accolta.: le accuse dei concorrenti L’accusa rivolta dai concorrentie Tim riguarda la dicitura “per sempre” relativa al costo mensile dell’offerta, per ora unica, di. Inoltre, sotto accusa anche un’altra dicitura, in questo caso si riferisce al 4G Plus che l’operatore francese assicura “ovunque ti trovi“. L’accusa di scarsa trasparenza sono state rivolte adgià dal Codacons: “ha diffuso messaggi pubblicitari ingannevoli e promesse che non si possono mantenere“. Tra le prime accuse rivolte all’operatore francese, che ha lanciato la sua offerta a fine maggio, è arrivata anche quella di violare la legge Pisanu ...