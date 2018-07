huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il tricolore sbagliato, i gendarmi cadono di fronte a Macron: le gaffe nel giorno della Bastiglia - AlfAnnunziata : RT @HuffPostItalia: Il tricolore sbagliato, i gendarmi cadono di fronte a Macron: le gaffe nel giorno della Bastiglia - HuffPostItalia : Il tricolore sbagliato, i gendarmi cadono di fronte a Macron: le gaffe nel giorno della Bastiglia - GLCovatta : Durante la parata parigina del 14 luglio sono accaduti due episodi leggermente ridicoli. Un aereo ha sbagliato il c… -

(Di sabato 14 luglio 2018) A Parigi la tradizionale parata militare per festeggiare il 14 lugli ha avuto qualche imprevisto. Due motociclettegendarmerie si sono urtate proprio sotto gli occhi del presidente Emmanuel, e sono cadute, probabilmente perché uno dei due agenti ha calcolato male il momento dell'ingresso a Place de la Concorde.Come se non bastasse, c'è stato un apparente problema tecnico nei fumogeni con ilfrancese degli aerei in parata. Alla cerimonia, che ricorda la presaBastiglia, sfilano per gli Champs Elysees migliaia di militari di tutti i corpi francesi.Alla parata, presenti le massime cariche dello Stato, oltre al presidente, quasi tutto il governo. Oggi sono circa 4290 soldati, 220 veicoli, 250 cavalli, 64 aerei e 30 elicotteri a sfilare su quello che i parigini chiamano il viale "più bello del mondo", tra l'Arco di Trionfo e Place de ...