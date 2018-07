Il terremoto della notte in Calabria | avvertito fino a Roma | Tunisia | Grecia e Albania

Italia : terremoto magnitudo 4.4 al largo della Calabria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

terremoto oggi in Calabria/ INGV ultime scosse : Tropea - sisma M 4.4 al largo della costa vibonese : Terremoto oggi in Calabria INGV ultime scosse : Tropea , sisma M 4.4 al largo della costa vibonese . Paura questa notte, attorno alle ore 4:50: le terra ha tremato(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...