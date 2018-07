Il sesso | pepe della coppia

vanityfair

(Di sabato 14 luglio 2018) Caro Massimo, Cosa ne pensi del matrimonio bianco? Ho 40 anni, ho frequentato – e frequento – molte ragazze ma con nessuna sono riuscito a costruire un rapporto stabile. C’è una donna, però, nei miei pensieri, e anche nella mia vita. Mi piace tutto di lei: la sua mente, il suo modo di vivere, la sua allegria, la confidenza e la complicità che ci sono tra noi. Siamo amici, ma forse anche qualcosa di più: usciamo spesso, ci sentiamo tutti i giorni, ci raccontiamo le nostre giornate. Potremmo essere una bella, se non fosse che tra di noi non ci sono rapporti fisici. Ci abbiamo provato, all’inizio, ma non ha funzionato, e abbiamo continuato, ormai da tre anni, a frequentarci lo stesso, dormiamo anche insieme in vacanza ma non succede nulla. Abbiamo parlato di matrimonio, perché insieme ci completiamo: potremmo sposarci, ma concedendoci la libertà di avere altri partner occasionali. I ...