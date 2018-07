Il Segreto anticipazioni | Irene e Laura arrivano a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto : condanna a morte per Nicolas - assassino per vendetta : Rabbia e vendetta metteranno in grossi guai il povero Nicolas, un uomo conosciuto e amato a Puente Viejo anche per la sua bonta' d’animo. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] ci raccontano che il capitolo sull'omicidio di Mariana Castaneda verra' riaperto. L'Ortuno ricevera' un duro colpo, quando apprendera' la notizia della scarcerazione dell'omicida di sua moglie. L'uomo, fatto passare per malato mentale, è il figlio del Generale ...

Anticipazioni Il Segreto - le trame 16 - 21 luglio : ancora preoccupazioni per Carmelito : Continuano le Anticipazioni della soap opera di Canale 5 Il Segreto, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo e che ci terra' compagniaa anche tutta l'estate. Il Segreto va in onda in Italia [VIDEO] dal 2013 e in questi cinque anni si sono avvicendati numerosi protagonisti. Come dimenticare gli storici Tristan e Pepa, entrati nei cuori di 4 milioni di telespettatori. Anche la coppia composta da Gonzalo e Maria ha fatto ...

Il Segreto anticipazioni : Gracia e Hipolito diventano genitori : Non vi è dubbio che la folle famiglia dei Miranar dia un'impronta alquanto comica alla soap Il Segreto. Tuttavia, nelle prossime puntate, un avvenimento inaspettato sconvolgera' Dolores, che da poco ha firmato i documenti per il divorzio da Pedro. Il burbero marito della bottegaia di Puente Viejo morira' in circostanze misteriose, e la sua urna sara' l'unico ricordo che Dolores avra'. Non dimentichiamo però che la pettegola del paese ha un vivo ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè scopre la verità sulle lettere di Godoy : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad agosto su Canale 5, si soffermano sul ritorno di Fè a Puente Viejo. La simpatica rossa diventera' la proprietaria della pasticceria di Candela ma continuera' a portare rancore nei confronti di Mauricio Godoy. Emilia e Marcela, a questo punto, decideranno di rinchiudere l'ex coppia all'interno del nuovo esercizio commerciale per costringerli ad un chiarimento. Qui Fè scoprira' che il ...

Anticipazioni Il Segreto : Fe compie un folle gesto - Mauricio eroe : Per l’amata Fe si prospettano parecchi guai, come se non ne avesse gia' avuti abbastanza negli ultimi tempi: le Anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto [VIDEO], che come saprete vanno in onda mesi prima rispetto alla programmazione italiana, ci riportano infatti che la rossa domestica verra' accusata della scomparsa di Nazaria, la donna che la perfida Francisca ha fatto sposare con Mauricio anche per ostacolare l’amore tra il ...

Il Segreto cambia orario e passa alle 18.45 : anticipazioni trame dal 16 al 21 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 luglio a sabato 21 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela e Carmelo finalmente sposi Il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : ALEJANDRA MECO è Elsa Laguna ed è già in sigla! : Novità significative nelle puntate spagnole de Il Segreto!!! Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, a partire dall’episodio 1833 della telenovela, i telespettatori iberici hanno fatto la conoscenza di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (ALEJANDRA MECO). Questi ultimi, profondamente innamorati, hanno infatti cercato di sposarsi ma il lieto evento si è presto trasformato in tragedia: alcuni uomini armati, ...

Il Segreto si sposta nel preserale di Canale 5 (anticipazioni) : Il Segreto Archiviate le “fatiche del Mondiale”, che l’hanno visto spostarsi nel prime time di Rete 4 per recuperare i pomeriggi di Canale 5 dedicati alle partite, la prossima settimana Il Segreto debutta nel preserale dell’ammiraglia Mediset. Come accade ogni estate, la telenovela lascia la sua collocazione abituale per andare in onda alle 18.45, al posto di Caduta Libera; dopo Una Vita, dunque, andranno in onda ...

Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 luglio : Candela vuole incastrare Venancia : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Candela torna a casa per smascherare Venancia Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Julieta si trova nel bosco e si imbatte in Candela, la quale non ha alcuna intenzione di tornare a casa finché Carmelito non verrà trovato. La pasticcera pensa a tutto ciò che è […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 luglio: Candela vuole incastrare Venancia proviene ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA minaccia nuovamente FE : Tra fine luglio e inizio agosto 2018, i telespettatori de Il Segreto avranno modo di rivedere l’amata Fe Perez (Marta Tomasa Worner) la quale, dopo aver aiutato Nazaria (Cayetana Cabezas) a liberare il figlio Miguel dalle grinfie di Vicente (Jorge Coralles) e del padre Alfredo, ritornerà a Puente Viejo e deciderà di aprire una bottega di vini nello stesso stabilimento dove sorgeva la pasticceria della defunta Candela Mendizabal (Aida De La ...

Anticipazioni Il Segreto : la tragica morte della pasticcera Candela Mendizabal : Le Anticipazioni delle prossime puntate della soap opera 'Il Segreto' [VIDEO], in programma tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno ad una tragica morte di un personaggio femminile. Ebbene sì, la povera pasticcera Candela Mendizabal perdera' tragicamente la vita a causa dell'ex suocera Venancia, dopo aver tentato disperatamente di salvare la vita al figlioletto Carmelito. Candela muore per colpa dell'ex ...

Il Segreto anticipazioni 13 luglio 2018 : Julieta convince Saul ad accettare la proposta di Francisca : Dopo le insistenze di suo fratello e di Donna Francisca, Saul si lascia convincere da Julieta ma la coppia pagherà a caro prezzo questa decisione.

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 13 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 13 luglio 2018: Saul si trova in carcere e il suo processo comincia. I legali di Francisca hanno una strategia che appare la più giusta, almeno secondo la Montenegro e Prudencio. Julieta nel bosco incontra Candela, che però non intende tornare a Puente Viejo fino a quando suo figlio Carmelito non sarà stato ritrovato. Julieta si impegna a portare da mangiare a Candela ogni giorno, senza rivelare a ...