Il Questore sospende la licenza di un locale etnico di Fontivegge per un mese Il titolare

Milano : Questore sospende licenza a Old Fashion Cafè per 30 giorni (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno evidenziato un "quadro molto allarmante che denota come la discoteca in questione costituisca fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, considerato anche il comportamento dei responsabili". Il provvedimento, emesso dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale d