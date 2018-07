Il mondo della ricerca allunga la vita di frutta e verdura

Outfit francese per la coppa del mondo. Il baule griffato nelle mani della top model Vodianova e di Laham : Per una finale è necessario sfoggiare l'abito buono. L'appuntamento è di quelli che restano nella storia, del calcio, ma non solo. E allora anche il trofeo- ideato e disegnata da un orafo e scultore ...

Luka Modric - il campione nato dalla guerra - in fuga continua - con il sogno della Coppa del mondo : Chissà cosa pensava il rifugiato Luka Modric quando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la guerra, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ...

Ipermemoria - dall'Italia i primi risultati al mondo sui meccanismi della 'super memoria' : Ricordare nei dettagli la propria vita, giorno dopo giorno, è praticamente impossibile. Esistono però alcune persone capaci di focalizzare in mente tutti i ricordi passati, anche nei particolari, non tralasciando nessun dettaglio. Il profilo di quest'ultimi corrisponde a persone dotate di Ipermemoria, di recente studiate dagli esperti, che hanno condotto una curiosa ed interessante ricerca scientifica. Grazie ad una serie di risonanze ...

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Spoleto - la Fondazione Carla Fendi premia il mondo della scienza : riconoscimento anche a Fabiola Giannotti : MITI, TRASFIGURAZIONI E scienza : due installazioni che intendono esplorare l'anelito dell'uomo tra razionalità e spiritualità. La prima installazione, MITI, TRASFIGURAZIONI , , Armeria Lucrezia ...

Calciomercato - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...

L’impatto della coppa del mondo sull’economia della Russia : Secondo voci interne del Moody's Investors Service, tale evento calcistico avrà un impatto limitato sulle società russe quotate in borsa comprese le banche. L'articolo L’impatto della coppa del mondo sull’economia della Russia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Datamatic si lancia nel mondo della mobilità elettrica con VivoBike : ... che ci ha permesso di conquistare posizioni di assoluto rilievo in diversi settori e crescere anche in anni particolarmente difficili a livello di economia generale', dichiara Stefano Martini, ...

Migranti - il mondo ecclesiastico contro Salvini : 10 giorni di sciopero della fame per chiusura dei porti : Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.Continua a leggere

Roberto Saviano presenta ‘Il mondo dei Narcos’ : il viaggio di Beriain nell’inferno Messicano della droga : Il Mondo del traffico della droga Messicano osservato da pochi centimetri di distanza. Laboratori di metanfetamine e di lavorazione dell’eroina; passeggiate in mezzo ad infiniti campi di marijuana; interi fortini militarizzati a protezione di gruppi di trafficanti; un giovane boss irrequieto e dal grilletto facile; una prostituta scampata alla vendetta mortale del cartello della droga. Questo è molto altro nelle puntate della mini serie Il Mondo ...

Ludovica Pagani a CM : 'Tra studio e calcio - ora mi butto nel mondo della musica. CR7 alla Juve? Un sogno' : calciomercato.co m l 'ha intervistata in esclusiva: 'Sono partita dagli studi, sono stata travolta dal successo ottenuto con gli Autogol ma ora mi lancio nel mondo della musica, è già pronto il mio ...

La ripresa del mercato marittimo e le 'rotte' di un ambasciatore della nautica ligure nel mondo : La nautica è il primo moltiplicatore dell'economia del mare. Basti solo pensare che un impiegato di barca ne porta sette sul territorio e l'indotto generale è in rapporto di 1 euro a 5. Adottando ...

Il mondo della notte non dimentica Marco Ferrera - mani al cielo per lui : Scontro fra furgone e autobus, la statale 189 è stata chiusa 3 'Sesso o diffondo video hot con un altro uomo', condannato commerciante 4 Da Palermo a Pechino col pandino, il viaggio avventura di tre ...

La Porta Rossa premiata al Trieste ShorTS Film Festival per aver portato “le bellezze della città nel mondo” : La Porta Rossa riceverà un prestigioso premio allo ShorTS International Film Festival. La manifestazione cinematografica di Trieste annuncerà i vincitori di questa 19° edizione in piazza Verdi alle ore 20.30 di sabato 7 luglio. Per l’occasione, la città e il Festival premieranno anche La Porta Rossa, serie rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. Con la media dei suoi 3 milioni di spettatori a puntata, la fiction con protagonisti Lino ...