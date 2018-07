Il mistero sulle sponde del Tevere | è giallo sul ritrovamento di marmi pregiati e tombe

Morto Jackson Odell - l'attore di «Modern Family» : aveva solo 20 anni - mistero sulle cause : Dramma nel mondo del cinema. l'attore Jackson Odell è stato trovato Morto nella sua casa in California. aveva solo 20 anni. Secondo le autorità le cause della morte non sono chiare, si attende l'esito dell'autopsia. --Odell era famoso per il ruolo di Ted Durkas in 'Modern Family', Gumbo in 'Carly' e più di recente Ari Caldwell nella serie 'The Goldbergs' in onda su Abc mentre in Italia viene trasmessa da Italia 1. Oltre ad essere un attore, ...