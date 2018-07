Il match tra Djokovic e Nadal sospeso sul 2-1 a Wimbledon

Baseball - Haarlem Week 2018 : una buona Italia si arrende al Giappone all’extra-inning nel match d’apertura : L’Haarlem Week si è aperta con una sconfitta per l’Italia, battuta per 1-0 all’esordio contro il Giappone. Un ko che lascia tanto amaro in bocca ai ragazzi di Gilberto Gerali perché, come testimoniato dal punteggio, gli azzurri sono stati capaci di dare del filo da torcere e mettere in difficoltà i nipponici. La partita è stata infatti dominata dalle difese, che per tutto il match hanno concesso pochissimo. Gerali ha schierato ...

Mondiali : Francia in Finale. Matuidi : “è il match della nostra vita” : “E’ il match della nostra vita”: basta questa frase di Blaise Matuidi per inquadrare la finale mondiale di domenica Mosca tra Francia e Croazia. “Cosa dovrebbe fare la Francia per battere la Croazia? Cercare di fare il suo gioco come ha fatto finora – la risposta del centrocampista Bleus e della Juventus in conferenza stampa a due giorni dal big match – Abbiamo fatto delle partite molto buone, ...

Russia 2018 - Matuidi carica la Francia : 'E' il match della nostra vita' : Giocare la finale di una Coppa del Mondo è il sogno di un bambino che diventa realtà oggi. Siamo vicini a questa coppa ma prima ci sono 90 o anche 120 minuti da giocare ancora. Dovremo dare tutto. È ...

Il match più bizzarro di sempre? È tra questi due passeggeri del bus. Vedere per credere : Sembra di assistere ad uno sketch di un film comico, invece è un frammento di realtà colto su un autobus urbano di Nizhny in Russia. Un passeggero accaldato apre il finestrino ma una donna che siede davanti non gradisce le correnti e lo chiude. I due senza rivolgersi la parola faranno tutto il viaggio ad aprire e chiudere il finestrino tra lo sguardo sbigottito dei presenti L'articolo Il match più bizzarro di sempre? È tra questi due passeggeri ...

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Quote e scommesse - ottavi di finale : il big match tra Colombia e Inghilterra : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le Quote e le scommesse sulle due partite che martedì 3 luglio chiudono il programma degli gli ottavi di finale. Si tratta di Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Serietà e concentrazione - l’Inghilterra si prepara al big match contro il Belgio [GALLERY] : Mondiali Russia 2018, l’Inghilterra si allena in vista del big match che chiude il Girone-G contro il Belgio: qualche timido sorriso e tanta concentrazione Entrambe al top del Girone-G, con due vittorie ottenute a suon di gol nelle prime gare, Inghilterra e Belgio si sfideranno questa sera per contendersi il primato in un vero e proprio big match. La nazionale dei 3 Leoni si allena con estrema concentrazione: nonostante la vittoria ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle del match tra Svizzera e Costa Rica [GALLERY] : Le immagini più belle del match tra Svizzera e Costa Rica valido per il terzo turno del girone E dei Mondiali di Russia 2018 Svizzera e Costa Rica sono impegnate nel match di questa sera, valido per l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale di Oscar Ramirez, a zero punti nel girono E, è già fuori dai giochi per il passaggio del turno. Dal canto suo, la squadra di Vladimir Petkovic non può permettersi una ...

Mondiali 2018 : match decisivo Argentina contro Nigeria - Croazia e Islanda l'altra partita del girone : Si chiude anche il girone D oggi, infatti alle ore 20 scenderanno in campo le quattro squadre impegnate: la Nigeria , a 6,00, contro l'Argentina , a 1,50, e l'Islanda , a 3,30, contro la Croazia , a 2,...

#MondialiMediaset - verdetti nei giorni A e B. Su Mediaset Extra diretta alternata dei match : Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo con la terza giornata della fase a gironi. Il tempo per sbagliare è terminato: questo turno decreterà le migliori sedici nazionali al mondo, che accederanno alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Uno spettacolo visibile su Italia 1, Canale 20 che scende in campo in questo Mondiale e Mediaset Extra FIFA World Cup. In occasion...

Giappone-Senegal - Mondiali 2018 : match con vista sugli ottavi di finale - con il pareggio che potrebbe accontentare entrambe : Domani, infatti, alle ore 17.00 italiane allo stadio Centrale di Ekaterinenburg saranno di scena le due squadre che hanno regalato le prime grandi sorprese del Coppa del Mondo: Giappone e Senegal. I ...

Rugby - Test match giugno 2018 : i risultati di oggi - sabato 23 giugno - . All Blacks devastanti - Irlanda beffa l'Australia : Terzo ed ultimo week-end dedicato ai Test Match internazionali in quel di giugno per il mondo del Rugby. Andiamo a scoprire i risultati della giornata di sabato 23 giugno. Un super Giappone riscatta la sconfitta con l'Italia di sabato scorso e distrugge la Georgia per 28-0 al Toyota ...