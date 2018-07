Il maestro Vessicchio da Sanremo alla classica | Ora sì che mi diverto

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Musica,cambia genere. O meglio, dopo una vita da direttore d'orchestra pop e arrangiatore, ora diventa anche compositore classico. Chi? Che cosa? Sì, è proprio lui. Il Beppe nazional-sanremese, 62 anni, napoletano, che per via del suo look canuto a volte può sembrare la testina verdiana stampata sulle vecchie mille lire. Volto arcinoto della tv, personaggio del festival della canzone italiana e della trasmissione Amici: stasera in quel di Como dirigerà i "100 violoncelli" di Giovanni Sollima - esponente della contemporanea - e soprattutto presenterà un suo brano d'arte e un Libertango rivisitato. Chissà come si sente a indossare l'abito da professore di musica colta."In verità il mio impegno in questo senso nasce da molto lontano e finalmente dopo decenni corono un sogno - attacca - I miei periodi formativi avevano a che fare con la classicità. Ho studiato chitarra ...