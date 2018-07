Il governo deve decidere dove far sbarcare altri 442 migranti

governo a Malta : intervenite per barcone - deve sbarcare da voi : Roma, 13 lug., askanews, - Il Governo italiano chiede a Malta di intervenire con propri mezzi per fornire assistenza al barcone con 450 migranti segnalato all'alba di oggi, sottolineando che - avendo ...

Autotrasporto - il governo deve assumersi precise responsabilità e affrontare subito i problemi : da tempo che il mondo dell'Autotrasporto evidenzia quanto sia necessario per il Paese affrontare in modo rapido i temi che sono rimasti aperti nel settore. Ora le federazioni dell'Unatras, con una decisione adottata ...

Perché la protezione dei dati deve essere una priorità del governo : Signor Presidente della Camera, Autorità, Signore e Signori, Questa è la prima Relazione che il Garante presenta in un contesto normativo profondamente segnato dal nuovo quadro giuridico europeo, pienamente applicabile da poco più di un mese. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa, capace

Sondaggi Politici/ Euro Sì/No : per il 72% “spread non deve condizionare governo” : Sondaggi elettorali Politici: intenzioni di voto e ultime notizie, la fiducia nel Governo Conte con la Lega che straccia il M5s nel consenso dei ministri. Salvini-Giorgetti battono Di Maio(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero. A governo M5S-Lega : 'non illudetevi' : "Non conosco paese al mondo che non abbia ridotto il debito risparmiando ". A margine del suo intervento al Festival del Lavoro a Milano, il numero uno dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, lancia un ...

BERLUSCONI - LEGITTIMA DIFESA : "ECCO LA MIA RICETTA"/ "governo Lega-M5s anomalia - Cdx deve essere plurale" : BERLUSCONI, LEGITTIMA DIFESA: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Benzina alle stelle : 2 euro al litro. Codacons : 'governo deve intervenire' : Salvini e Di Maio devono intervenire con urgenza perché rincari e speculazioni sui carburanti determinano conseguenze negative sull'intera economia nazionale. Basti pensare che senza il peso delle ...

governo : vertice economico - con Ue musica deve cambiare : Il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sui temi economici. E' questo, secondo quanto si apprende da fonti del Governo, il tema al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe ...

Tav - Chiamparino : “Prima di bloccarla - il governo deve passare sul mio corpo” : Sergio Chiamparino difende apertamente la Tav, la cui realizzazione viene messa in discussione dall’arrivo di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Finché sono qui prima di bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio corpo“, dice il presidente del Piemonte nell’aula del Consiglio regionale. “Fermare la Tav – rimarca – vuol dire privare Piemonte e NordOvest ...

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

governo - diretta : Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

