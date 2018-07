huffingtonpost

: HuffPost: Il Foglio risponde a Casalino: 'Non si scherza con la democrazia' - MPenikas : HuffPost: Il Foglio risponde a Casalino: 'Non si scherza con la democrazia' - emmazanni : RT @Antigiornalista: Ricordo a quelli che si credono paladini della libertà di stampa: la stampa é libera quando risponde al mercato, cioè… - NemNemecsek : RT @HuffPostItalia: Il Foglio risponde a Casalino: 'Non si scherza con la democrazia' -

(Di sabato 14 luglio 2018) Dopo il caso delle parole di Roccosule le reazioni dei giornalisti e della politica, Claudio Cerasa pubblica una risposta ironica al portavoce del presidente del Consiglio replicando a una lettera di Giuseppe De Filippi pubblicata sul Giornale ('Depilare Merlo?').'Di Rocconon parleremo neanche sotto tortura - scrive il direttore del- l'unico titolato a giudicarlo è il suo estetista. Ma le parole affettuose e cariche di ironia rivolte a Salvatore Merlo - 'Adesso che ilchiude, che fai? Mi dici a che serve il? Perché esiste?' - sono un buon pretesto per ricordare al portavoce del presidente del Consiglio e al suo datore di lavoro che fare gli spiritosi con i giornali significa fare gli spiritosi con alcuni valori non negoziabili, non depilabili, di una: la libertà di stampa, di opinione, di critica. E questo ...