Il Festino di Santa Rosalia | il carro e gli spettacoli del 14 luglio a Palerno

Palermo - entra nel vivo il 394° Festino di Santa Rosalia : ecco gli eventi in programma venerdì : ore 21.30 Concerto de 'Gliarchiensemble', l'orchestra da camera nata a Palermo nel dicembre 2003 e già conosciuta in tutto il mondo dal momento che ha realizzato importanti tournee dall'Australia al ...

Palermo - al via il 394° Festino di Santa Rosalia : Leo Gullotta racconterà i momenti del grande spettacolo : Tra gli spettacoli più importanti per il suo elevato valore sociale c'è "Rosalia è Palermo", messo in scena il 12 e 13 luglio, alle 21.00, a Piazza Monte di Pietà, dalla Compagnia Teatrale dei ...