Il cuore delle donne e le abitudini contro il rischio cardiovascolare

Un nuovo farmaco che ripara il cuore dal sangue delle future mamme : Scoperte da un team di scienziati triestini di Icgeb e Ateneo potenzialità di cellule finora note solo come protettrici del feto

Anatomia delle emozioni tra cuore - faccia e cervello : Comunque, per tutti vale quanto affermato da uno scrittore che non temeva la scienza, anzi la affrontava a viso aperto, Robert Musil. 'Poiché sono flusso continuo, i sentimenti non si lasciano ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...

Danilo Petrucci : “La Ducati è la Ferrari delle due ruote : un sogno. Sono un pilota tutto cuore - come Capirossi. Dovizioso il mio sponsor” : Danilo Petrucci sarà in sella alla Ducati durante il Mondiale MotoGP 2019: sarà lui ad affiancare Andrea Dovizioso nel team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale dopo quattro anni con il Team Pramac. Una meritata promozione per il 27enne che oggi ha raccontato le sue prime sensazioni alla Gazzetta dello Sport: “Domenica dopo la gara del Mugello mi Sono trovato nel camion con Ciabatti, Vergani e Dall’Igna e la prima parola di ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

Il parco della droga nel cuore delle Groane dove clienti e pusher arrivano in treno : Un vero e proprio outlet della droga, raggiungibile grazie alla riattivazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno.È il bosco di Ceriano Laghetto, 250 ettari di natura incontaminata all'interno del parco delle Groane, a nord di Milano.Da sei anni a questa parte questa area è diventata una delle piazze di spaccio più grandi del Nord Italia, meta ogni giorno di centinaia di tossici, come dimostrato dal servizio di "Striscia la notizia" nella ...

Astronomia : misurata la reazione che avviene nel cuore delle stelle : misurata per la prima volta, in modo indiretto, cioè in laboratorio, la reazione di fusione tra due nuclei di carbonio 12 che avviene nel cuore delle stelle e che rappresenta un punto chiave dell’evoluzione stellare. La ricerca è stata realizzata ai Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn, pubblicata sulla rivista Nature, è stata possibile grazie ad un ‘cavallo di Troia’, come viene definito, un metodo innovativo per ...