Il Burbero film stasera in tv 14 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) Ilè ilin tv sabato 142018 in onda in prima serata su Rete 4. La commedia diretta da Franco Castellano e Giuseppe Moccia (Castellano e Pipolo) ha come protagonista Adriano Celentano. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv: scheda GENERE: commedia ANNO: 1986 REGIA: Castellano, Pipolo CAST: Adriano Celentano, Debra Feuer, Franco Diogene, Angela Finocchiaro, Iaia Forte, Percy Hogan, Mattia Sbragia, Francesco Scali, Jean Sorel, Peppe Lanzetta Ilin tv:Mary Cimino è una bella cameriera italo-americana che vive e lavora a New York. Quando riceve una telefonata da Firenze dal neo-marito Giulio Machiavelli, scopre che lui è diventato molto ricco in seguito ad un grosso affare. Così la giovane vuole ...