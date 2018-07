Il balletto degli agenti diventa virale | 52milioni di visualizzazioni in pochi giorni per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) “Il dipartimento di Polizia di Norfolk è stato sfidato dal dipartimento di Polizia di Corinto, in Texas, e abbiamo accettato con piacere”. Così poliziotti e pompieri su facebook accompagnano un video che inha totalizzato 52 milioni die oltre un milione di interazioni: “Come potete vedere – dicono -, ci siamo divertiti moltissimo a girare il video, che dobbiamo sottolineare è stato fatto in un solo piano sequenza”. I ballerini di Norfolk poi hanno sfidato altri dipartimenti sparsi per il paese, ma sarà difficile eguagliare il loro risultato L'articolo Ildiinper il loro video proviene da Il Fatto Quotidiano.