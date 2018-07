Il 27 luglio arriva la “Luna di sangue” | tutti i miti e le leggende sull’eclissi

Tari Roma - arriva la stangatina di luglio : 'Ma il 15% evade la tassa' : Quasi 400 milioni da pagare entro fine mese, a seconda delle scadenze indicate sui bollettini arrivati a casa. luglio per i Romani è anche il mese della prima rata della Tariffa rifiuti: ...

Tour de France 2018 - tappa Arras-Roubaix (15 luglio) : si parte e si arriva prima! Orario condizionato dai Mondiali di calcio : Domenica 15 luglio sono in programma la Finale dei Mondiali 2018 di calcio e una delle tappe più importanti del Tour de France. Per evitare una concomitanza che avrebbe impedito agli appassionati di sport di seguire entrambi gli eventi, gli organizzatori di ASO hanno pensato di anticipare l’arrivo della frazione che condurrà il gruppo da Arras e Roubaix. I ciclisti si cimenteranno con le pietre dell’Inferno del Nord in una giornata ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Problemi Fortnite al 12 luglio : arriva la Stagione 5 - note della patch e novità : Ci siamo, la Stagione 5 di Fortnite sta per cominciare. Ma prima ci saranno i soliti Problemi, come ha segnalato la stessa Epic Games, che ha pubblicato inoltre l'ultimo teaser della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Dopo la maschera di Kitsune o Bastet e l'ascia vichinga, l'ultimo teaser anticipa una frase che apre diversi scenari: "I mondi si scontreranno. Domani". Parliamo quindi di un grande evento per questa Stagione che si ...

Dal 12 luglio arriva a Roma il Jazz Samba International Festival : Jazz Samba International Festival con i patrocinio dell’ambasciata del Brasile a Roma. Quando la bossa nova di Joao Gilberto e Tom Jobim approda negli Stati Uniti si apre un canale tra Brasile e Nord America che porterà allo sviluppo di un nuovo linguaggio musicale che attraversa Jazz e Samba, i cui alfieri furono Sergio Mendez, Flora Purim, Hermeto Pascoal, Airto Moreira, Dom Um Rumao, Nana Vasconcelos, Toninho Horta, Milton ...

Zoomarine : domenica 15 luglio arriva il rapper "Biondo" : Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini, è il gruppo gestisce 27 parchi tematici nel mondo in 9 Paesi diversi attraverso il coordinamento della ...

TIM : arrivano le offerte “Senza Limiti Summer Edition” attivabili fino al 29 luglio : TIM ha pensato a una bella sorpresa per i suoi clienti: si tratta delle nuove offerte "TIM Senza Limiti Summer Edition" attivabili fino al 29 luglio 2018 L'articolo TIM: arrivano le offerte “Senza Limiti Summer Edition” attivabili fino al 29 luglio proviene da TuttoAndroid.

Arriva il risarcimento per i problemi Vodafone di oggi 11 luglio : ecco in cosa consiste : I problemi Vodafone di oggi 11 luglio sono stati profondi, ma dalla risoluzione quasi fulminea. Il down è durato circa 45 minuti, interessando per lo più la rete mobile (anche se sono Arrivate segnalazioni di malfunzionamento anche per quanto riguarda la rete fissa, sebbene in numero di molto inferiore). Naturalmente la questione non ha lasciato scampo nemmeno ad ho. Mobile, il gestore virtuale gestito dal main-provider anglosassone da poco ...

Previsioni Meteo - allarme caldo per il weekend : da Venerdì 13 luglio arriva una lingua di “fuoco” africano - fiammata termica fino a +40°C! : 1/10 ...

FAR CRY 5 : L’espansione A Spasso su Marte arriva il 17 luglio : Ubisoft annuncia che Far Cry 5: A Spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, sarà disponibile dal 17 Luglio su tutte le piattaforme. A Spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5, con i giocatori che questa volta raggiungeranno addirittura Marte per eliminare una pericolosa minaccia aliena. Far Cry 5 ci porta su Marte con il nuovo DLC A Spasso su Marte può essere acquistato come ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2018 : arriva un mandato d'arresto per il delitto della Viscardi : Dopo attente indagini la Landolfi e il Pm Clara Fiorito hanno individuato un possibile colpevole della morte di Veronica. Intanto è tutto pronto per la sentenza del processo contro Grimaldi.

Mercato Juve - CR7 in bianconero : l'annuncio potrebbe arrivare mercoledì 11 luglio : La Juventus è pronta per mettere a segno il colpo del Secolo. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che nella prossima stagione, salvo clamorosi colpi di scena, vestirà la maglia dei campioni d'Italia. L'asso portoghese, infatti, sta per lasciare il Real Madrid dopo cinque stagioni eccelse, il motivo sarebbe legato al rapporto tra il giocatore ed il suo presidente attuale Florentino Perez che da gennaio è diventato gelido. CR7 aveva messo in ...

Paolo Fox / Oroscopo oggi 7 luglio 2018 : per il Leone arriva l'attesa fortuna in amore - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi sabato 7 luglio 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele. Toro molte cose da prendere con cautela, Sagittario in crescita. Che fine settimana sarà?(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:33:00 GMT)

Pacchi e lettere - con luglio sono arrivati i rincari per spedirli con le Poste : MILANO - sono scattati in settimana i rincari per alcuni servizi delle Poste, come inviare lettere o plichi. Dal 3 luglio molte voci delle tariffe postali hanno subito un rincaro, che era stato ...