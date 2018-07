Ignazio Moser compie gli anni | Cecilia gli fa una dedica

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ “Quante volte facciamo l’amore?” - la piccante risposta dell’ex ciclista : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: "Quante volte facciamo l’amore?”, la piccante risposta dell’ex ciclista durante il giochino di Instagram "Fammi una domanda", i dettagli.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Ignazio Moser : "Per me l'amore è Cecilia. Vorrei diventare papà" : In barba a chi pensava che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sarebbero riusciti a mangiare la colomba pasquale insieme, i due fidanzatini affiatati smentiscono le malelingue portando avanti una storia d'amore intrapresa (non senza difficoltà) all'interno della casa del Grande Fratello VIP ormai 9 mesi fa.A conferma del fatto che tutto va a gonfie vele nella coppia, ci pensa l'ormai 26enne (domani, 14 luglio, sarà il suo compleanno), ...

Giulia De Lellis Vs Ignazio Moser/ Lite e odio tra i due? Il gieffino : "io le voglio bene" : Giulia De Lellis sembra essersi offesa con Ignazio Moser per via dell'amicizia con Andrea Damante ma il gieffino rilancia sui social: "Io le voglio bene", si riappacificheranno?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Giulia De Lellis e Ignazio Moser sono di nuovo amici? Parla lui : Ignazio Moser Parla di Giulia De Lellis: “Mai smesso di volerle bene” L’amicizia tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser era naufragata a causa della vicinanza del fidanzato di Cecilia Rodriguez ad Andrea Damante quando ancora i due ex protagonisti di Uomini e Donne erano separati. In quell’occasione la rivista nuovo Tv aveva affermato che i beninformati dicevano che Andrea e Ignazio erano particolarmente complici, tanto ...

Ignazio Moser senza freni : quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole su Giulia De Lellis : Ignazio Moser risponde a tutto: quante volte al giorno va a letto con Cecilia, il rapporto con Giulia De Lellis e la voglia di paternità Ignazio Moser racconta tutto, ma proprio tutto, confidandosi ai suoi follower di Instagram. L’aitante trentino in queste ore, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha chiesto ai suoi […] L'articolo Ignazio Moser senza freni: quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole ...

Cecilia Rodriguez in ansia per colpa di Ignazio Moser? : Ignazio Moser mette in ansia Cecilia Rodriguez: la rivelazione Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ha conosciuto Ignazio Moser. La giovane ragazza di origini argentine è entrata nella casa più spiata dagli italiani felicemente fidanzata con Francesco Monte. Tuttavia, con il passare delle settimane si è accorta di non provare più niente per il giovane ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da ...

Ignazio Moser troppo incosciente per Cecilia? Replica e spiegazione : Ignazio Moser troppo ‘incosciente’ per Cecilia Rodriguez? L’ex gieffino Replica e si spiega: “La vita è un dono…” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono inseparabili. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip la coppia non si separa un attimo e pare ogni giorno più innamorata. Tra l’altro è molto attiva sui social dove non perde l’occasione […] L'articolo Ignazio Moser troppo incosciente ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ecco perché siamo a Temptation Island Vip : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano il motivo della loro assenza a “Temptation Island Vip”. La coppia in un’intervista al settimanale “Nuovo”, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla prova, con dei tentatori appunto, anche le coppie più solide. Cecilia e Ignazio, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, sono inseparabili e hanno detto di non aver alcuna intenzione di rischiare di ...

Cecilia Rodriguez confessa : «Avrei lasciato Francesco Monte anche se non avessi incontrato Ignazio Moser» : Cecilia Rodriguez vive ormai la sua felice storia d'amore con Ignazio Moser, dopo la fine della relazione con l'ex tronista Francesco Monte. L'epilogo del loro amore è andato in...

Cecilia Rodriguez e i piani con Ignazio Moser : «Non pensiamo al matrimonio - ma vorrei essere mamma» : Cecilia, intervistata da Nuovo Tv , ha infatti spiegato: 'Il mondo dello spettacolo è molto invadente, io cerco di tirarmene fuori il più possibile. vorrei essere mamma, in futuro mi vedo a casa, ad ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : «Ecco perché non parteciperemo a Temptation Island Vip» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano il motivo della loro assenza a Temptation Island Vip. La coppia, in un'intervista a Nuovo, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla ...

Cecilia Rodriguez confessa : «Avrei lasciato Francesco Monte anche se non avessi incontrato Ignazio Moser» : Cecilia Rodriguez vive ormai la sua felice storia d'amore con Ignazio Moser, dopo la fine della relazione con l'ex tronista Francesco Monte. L'epilogo del loro amore è andato in...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : ‘Voglio fare la mamma’ : Una vita a condividere tutto quello che accade tramite social, ma il vero desiderio è un altro: “Quello dello spettacolo è un mondo molto invadente, ma io cerco di tirarmene fuori il più possibile. In futuro vorrei stare a casa, seguire i bimbi, mio marito e basta”. Chi parla è Cecilia Rodriguez dalle pagine di Nuovo Tv, in edicola il 29 giugno, che ha lasciato il suo ex durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip con un ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip?/ "Non mettiamo in pericolo l'amore per la carriera" : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parteciperanno a Temptation Island Vip? “Ho già vissuto le mie storie sentimentali sotto i riflettori, adesso basta"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:41:00 GMT)