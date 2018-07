I soldi per gli F35? Si possono spendere altrove

Cavani al Napoli? De Laurentiis : "riduciti lo stipendio e chiamami"/ Ultime notizie - ADL : "Andò via per soldi" : Cavani al Napoli? Aurelio de Laurentiis: "riduciti lo stipendio e chiamami". Show del presidente a Dimaro, ecco le sue parole sull'attaccante del Psg.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:20:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Mi chiami e si riduca l'ingaggio - andò via per soldi' : E' iniziata da qualche giorno la stagione del Napoli, al lavoro nel ritiro di Dimaro. Sta nascendo la nuova squadra azzurra con Carlo Ancelotti e con i nuovi acquisti, ai quali si aggiungerà ...

Tria : "Per reddito cittadinanza troveremo i soldi nel bilancio" : E' questo il problema, non le regole europee', spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa a Bruxelles al termine dell'Ecofin. I fondi necessari a realizzare la misura, ...

Roma - vende presine in strada ma non per soldi/ Ultime notizie - la “nonna” dell’uncinetto : foto diventa virale : Roma, vende presine in strada ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua foto diventa virale. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Calciomercato Inter : Eder in Cina porta soldi per Darmian e Dembele : Dentro o fuori, indietro non si torna. Il mercato cinese chiude alle 18 italiane e Eder ha sciolto gli ultimi dubbi: lo Jiangsu ha il suo attaccante, è andata a segno l'offerta fatta all'italo-...

Roma - poliziotti corrotti : rubavano i soldi durante le perquisizioni : Furti e strane sparizioni durante le perquisizioni. Si apre un altro fronte di indagine dopo la retata di arresti di fine giugno che hanno coinvolto una cancelliera del tribunale di Roma che ...

Trasporti : "ok" del Comune ai soldi dei privati per aprire o potenziare i servizi delle linee di superficie : I casi dell'autobus della movida e del tram per l'Humanitas hanno aperto la strada di una "nuova modalità di reperimento di risorse economiche"

Alisson chiama Suso. La cessione del portiere garantirebbe i soldi per sistemare la rosa : 'Tutto ha un tempo'. Difficilmente Monchi parla a caso. E il riferimento temporale alla vicenda Alisson è chiaro: la Roma non può attendere l'ultimo giorno di mercato per cederlo. L'attesa, però, in ...

Cristiano Ronaldo+Juventus - insieme per fare tantissimi soldi - : Sono 122 su Facebook , come lui nessuno, , 134 su Instagram , secondo dietro Selena Gomez, e quasi 75 milioni su Twitter , ottavo al mondo, . Si calcola che ogni suo post valga dai 400 mila dollari, ...

Cristiano Ronaldo - il violento delirio di Daniela Martani : 'Spero si spacchi subito - con quei soldi...' : Eccovi servita l'ultima idiozia di Daniela Martani , l'ultrà-vegana ed ex concorrente del Grande Fratello . Questa volta, dai microfoni di Radio Cusano Campus, infatti, augura a Cristiano Ronaldo di ...

Cagliari. Arrestata coppia per maltrattamenti in famiglia - vittima l'anziana madre a cui chiedevano soldi : I carabinieri dell' aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 in cui si denunciava un'...

Antonino Galloni - immigrati : 'Non hanno i soldi per curarsi la malaria ma hanno il telefonino' : ... com'è che poi questi arrivano col telefonino, pagano 3 mila euro? Durante il viaggio subiscono di tutto ma per risolvere il problema serve un rilancio dell'economia mondiale' Antonino Galloni. #...

Quanti soldi avrà il Real per far vestire a Ronaldo la maglia della Juve : 'Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del nostro club e ...

Quanti soldi avrà il Real per far vestire a Ronaldo la maglia della Juve : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa è chiusa e la squadra di Torino ha reso noti i termini dell'accordo: 100 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni. Secondo la Gazzetta a Ronaldo andranno 30 milioni a stagione per 4 anni. La Juventus partirà il 23 luglio ...