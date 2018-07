I risultati dell' autopsia su Sara Francesca Russo Non è morta per malore | ma per

Pd - per la segreteria Zingaretti punta sui risultati della rielezione in Lazio. Ma ci sono anche vecchi atti e obiettivi ripetuti : Nicola Zingaretti dà il via alla sua campagna elettorale per la segreteria del Partito democratico. E lo fa distribuendo un opuscolo in cui sono elencati i “100 fatti in 100 giorni” realizzati durante questi quattro mesi e mezzo passati dalla rielezione a presidente della Regione Lazio, avvenuta il 4 marzo scorso. Un ruolo privilegiato quello del governatore rispetto ai suoi potenziali competitor alla leadership del centrosinistra, vista la ...

Preliminari Europa League - debacle Tre Fiori : goleada dell’Hibernian - tutti i risultati : Preliminari Europa League – Si è giocato un avvincente turno valido per i Preliminari di Europa League, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Il turno si è aperto con il successo del Pyunik contro il Vardar, blitz del Maribor contro il Partizani. Il Copenhagen vince con il minimo sforzo, dominio e goleada dell’Hibernian contro il Runavik. Ok i Rangers, tutto facile anche per il Radnicki Nis, il risultato di 4-0 ...

Ipermemoria - dall'Italia i primi risultati al mondo sui meccanismi della 'super memoria' : Ricordare nei dettagli la propria vita, giorno dopo giorno, è praticamente impossibile. Esistono però alcune persone capaci di focalizzare in mente tutti i ricordi passati, anche nei particolari, non tralasciando nessun dettaglio. Il profilo di quest'ultimi corrisponde a persone dotate di Ipermemoria, di recente studiate dagli esperti, che hanno condotto una curiosa ed interessante ricerca scientifica. Grazie ad una serie di risonanze ...

risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (andata 1° turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta gol live score delle partite d'andata del primo turno preliminare che vedono coinvolte squadre di ogni parte d'Europa (11-12 luglio)(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 05:23:00 GMT)

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

risultati Mondiali 2018 / Diretta gol live score quarti di finale : i numeri delle partite : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score, le partite dei quarti di finale che si giocano sabato 7 luglio. Svezia Inghilterra e Russia Croazia completano il quadro del turno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Beach Volley - Il campionato italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Dopo l'inaugurazione ufficiale della tappa, a cui hanno partecipato l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e il vice capogabinetto della Prefettura Alessandra Tripodi, si sono ...

Marco Armani : "Spero di ottenere bei risultati nonostante i pregiudizi delle radio" | L'INTERVISTA : Non si è mai fermato Marco Armani in questi anni, ma soprattutto ha sempre continuato a credere nella musica. All'apice del successo negli anni '80 e '90, grazie al brano "Tu dimmi un cuore ce l'...

Russia 2018 - valore della rosa e risultati sul campo negli ottavi di finale : Nelle sfide di ottavi di finale del Mondiale in Russia, la squadra dal valore più elevato ha prevalso nel 62,5% dei casi. L'articolo Russia 2018, valore della rosa e risultati sul campo negli ottavi di finale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tumore del fegato : Ipsen annuncia la pubblicazione dei risultati dello studio III CELESTIAL di cabozantinib : Ipsen ha annunciato la pubblicazione sul New England Journal of Medicine (NEJM) dei risultati dello studio di fase III CELESTIAL di cabozantinib in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato, precedentemente trattati. I dati, presentati lo scorso gennaio al Congresso sui tumori gastrointestinali della Società americana di Oncologia Clinica (ASCO-GI), dimostrano che cabozantinib ha determinato un miglioramento statisticamente ...

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Brasile ai quarti di finale : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...