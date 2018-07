I grandi gialli | il delitto della Cattolica

vanityfair

(Di sabato 14 luglio 2018) Milano. 24 luglio 1971, ore 9. Nei corridoi semideserti dell’universitàdel Sacro Cuore di Milano un giovane seminarista, Mario Toso, si affretta verso l’istituto di Scienze Religiose. Cerca un luogo appartato dove mettersi a studiare. Passando accanto ai bagni riservati alle donne, sente l’acqua scrosciare. Ancora, ancora e ancora. «Qualcuno ha lasciato il rubinetto aperto», pensa. Senza rifletterci un attimo, apre la porta ed entra. E rimane di ghiaccio. Dentro, sdraiato a terra, c’è il corpo di una giovane donna. Tutt’intorno, un mare di sangue. Sui muri, sulla porta, sul pavimento. Sconvolto, anziché mettersi a disposizionepolizia, il seminarista scappa alla stazione e prende il primo treno per Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria. Milano. Due giorni prima, ore 12. La famiglia Ferrero è in fibrillazione. Ancora poche ore e ...