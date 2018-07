I Comuni della Toscana fanno rete per promuovere le ' Arti di strada'

Banche - la denuncia della Cisl : "383 Comuni sono rimasti senza sportelli" : Secondo il sindacato, poi, 'altrettanto sottostimato è l'impatto sull'economia locale: sette anni fa c'erano 7,6 sportelli ogni 1.000 imprese, ora sono solo 6,2. In alcuni casi le chiusure sono ...

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

XV edizione del Festival della Mente : a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre - filo conduttore la “Comunità” : La quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, si svolge a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre con la direzione di Benedetta Marietti. Il Festival è promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento ...

OROSCOPO PAOLO FOX / Oggi 11 luglio 2018 : i Gemelli dote della Comunicazione - gli altri? : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 11 luglio 2018. Previsioni segno per segno: per il Toro è il momento di sfruttare le stelle favorevoli. La Vergine deve evitare dubbi in amore(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:33:00 GMT)

Nba - LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Lakers : ecco il Comunicato della franchigia : La franchigia di Los Angeles ha ufficialmente comunicato l’ingaggio di LeBron James con un comunicato apparso sul proprio sito ‘LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, è stato annunciato oggi. Per politica della squadra, i termini dell’accordo non sono stati rilasciati. “Oggi è un grande giorno per i Lakers e per i propri tifosi che danno il benvenuto a LeBron James, tre volte campione NBA e quattro volte ...

Papa Francesco nomina il giornalista Paolo Ruffini come prefetto per il Dicastero della Comunicazione

Us ACLI Roma : Mercoledì la ‘Partita della Pace’ con la Comunità ebraica : Roma – Mercoledi’ presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma- in occasione delle finali e delle premiazione dell’IX Edizione del Torneo Interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”. Promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di Roma in collaborazione con le ACLI di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile del Vicariato ...

La scienza tra corretta Comunicazione e informazione : l'esempio della carne rossa. L'articolo di Alessia Cavaliere su Georgofili.info : Esiste un problema di comunicazione della scienza, che può diffondere tra i consumatori falsi miti, con possibili ripercussioni su interi settori ssendo queste due problematiche molto diverse , anche ...

Paolo Ruffini nominato dal Papa prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. È il primo laico : Paolo Ruffini, ex direttore di Rai3 e La7, è il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La nomina, decisa da Papa Francesco, è arrivata dopo poco più di tre mesi dalle dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, primo prefetto dell’organismo vaticano voluto da Bergoglio per riformare i media della Santa Sede. A Viganò, che aveva taroccato una lettera inviatagli da Benedetto XVI, succede dunque un laico ed è questa ...

Tanti membri della Comunità LGBTQ+ hanno paura di dare la mano al proprio partner : In un mondo migliore, tutti dovrebbero sentirsi liberi di amare chi desiderano , senza la paura di essere giudicati. La settimana del Pride è finita, ma Pride è ogni giorno : impegniamoci per non ...

Vaticano : Ruffini nuovo capo della Comunicazione - è il primo laico : Papa Francesco ha nominato Prefetto del dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, finora direttore della rete televisiva della Conferenza Episcopale Italiana (TV2000). E' la prima volta che un laico diventa capo dicastero in Vaticano. Giornalista professionista dal 1979, Paolo Ruffini vanta una carriera tra carta stampata (il Mattino di Napoli, il Messaggero di Roma), radio (Giornale Radio Rai, Canale Gr ...

Matteo Salvini - il segreto del successo del leader della Lega : la Comunicazione diretta e semplice : Matteo Salvini aveva ereditato un partito, la Lega, che era al 4 per cento ed è riuscito a portarlo al 17 per cento, superando Forza Italia di Silvio Berlusconi e poi al governo. Ora i sondaggi lo ...

I segreti della Comunicazione in dieci pilastri : La comunicazione è un bene di consumo. Prodotti, politici, aziende: se non sono supportate da una strategia di comunicazione non hanno alcuna speranza di avere successo. Allo stesso tempo, pensare che si possa sopperire alla qualità di un prodotto, di un'azienda o di un politico con la sola comunicazione è un errore tragico. Ovvero, la comunicazione è importante ma non è tutto.Non esiste comunicazione senza ...