I 450 migranti sbarcano solo con l' intesa Ue | secondo l' accordo Conte-Salvini

Soccorsi in mare da Frontex e Gdf i 450 migranti sul barcone. Conte : “Vanno ridistribuiti in Europa” : È stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone a largo di Linosa: 176 persone sono sul pattugliatore «Protector», inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul «Monte Sperone» della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costier...

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.L'articolo ...

I 450 migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare - salvati : Roma, 14 lug., askanews, - Si sono lanciati in mare alla vista delle 3 motovedette della Guardia Costiera e a quella della Guardia di Finanza che pattugliavano la zona i 450 migranti del barcone ...

