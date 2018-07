I 10 grandi film che hanno affermato la loro versione della Storia

Microsoft ha grandi piani per Film e TV : in arrivo un’app per Android e iOS e l’adesione a Movies Anywhere : Se da un lato Microsoft ha abbandonato Groove Music Pass, dall’altro continua invece ad investire in Film e TV che presto diventerà un servizio multipiattaforma. Attualmente l’applicazione ufficiale di Film e TV è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Microsoft ovvero Windows 10, Xbox One e Windows 10 Mobile: ciò rappresenta una grande limitazione soprattutto perchè il sistema operativo per smartphone targato Redmond è ...