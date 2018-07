HTC U12+ | aggiornamento software in arrivo con una chicca per la fotocamera e le patch di

Samsung Galaxy S9 vs HTC U12+ : la dura sfida al buio : Le sconfitte all'inizio di un torneo non sono mai un buon inizio ed il nostro Campionato del Mondo di smartphone non fa differenza. Mentre i perdenti del primo turno hanno ancora un'altra possibilità, i quarti di finale non lasciano spazio agli errori. Ora tocca a Samsung e HTC mostrare di ...

HTC U12+ Come si fa lo screenshot : Il modo più veloce e semplice per scattare screenshot su HTC U12+ e creare una foto del contenuto dello schermo del cellulare Android. Come si crea uno screenshot su HTC U12+ per salvare le schermate sullo smartphone Android. La guida rapida, migliore e veloce per fare e usare screenshot HTC U12+.

Fortissima la fotocamera del nuovo HTC U12+ : confronto con Huawei P20 e Galaxy S9 Plus : Uno degli smartphone Android più chiacchierati del momento è indubbiamente il cosiddetto HTC U12+, device dal comporto tecnico importante e degno dei top di gamma che abbiamo imparato a conoscere nello scorcio iniziale del 2018, come del resto avrete percepito anche dal nostro approfondimento dell'altro giorno. Nonostante il giorno dell'ufficialità sia oggi, infatti, per sbaglio sono già apparse online le caratteristiche di un prodotto davvero ...

HTC U12+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : HTC U12+ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Come ci aspettavamo negli scorsi giorni, HTC U12+ è stato svelato ufficialmente dalla società taiwanese. Andiamo a conoscere questo smartphone, anche se in realtà la maggior parte delle sue Caratteristiche sono trapelate sul web negli scorsi giorni. La Scheda Tecnica di HTC U12+ propone display Super LCD 6 da 6″ con […]

Più grande - più potente e più accattivante che mai : HTC svela HTC U12+ - il suo nuovo top di gamma [GALLERY] : 1/10 ...

HTC U12+ : look compatto - niente “notch” e tanta potenza : Mancava solo lui all’appello degli smartphone più attesi di questa prima metà dell’anno, e alla fine è arrivato: Htc U12+, anticipato da un mese di indiscrezioni, è stato annunciato in questi minuti dal gruppo taiwanese ed è pronto per sfidare gli avversari che Samsung, Huawei, Apple, OnePlus, Lg e via dicendo hanno presentato e messi in commercio negli ultimi mesi. Nel look il telefono ricorda ancora vagamente il suo predecessore, ...

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

In rassegna la scheda tecnica di HTC U12+ : specifiche al completo e foto : Mancano cinque giorni alla presentazione di HTC U12+, nuovo top di gamma del brand taiwanese in rampa di lancio. Del device ormai si sa praticamente tutto, grazie anche ad un documento, che sarebbe dovuto rimanere confidenziale, in cui vengono illustrate tutte le specifiche tecniche del prossimo dispositivo. Ci sono varie menzioni, tra cui quella allo schermo da 6 pollici in risoluzione QHD+ (1440 x 2880 pixel) in 18:9; il terminale includerà ...

Gli Sfondi dell’HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest’ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi ...