Hazard vale Diego E Rakitic De Sisti

(Di sabato 14 luglio 2018) In carriera, Luka Modric è stato spesso soprannominato il Cruijff croato. Eppure, prestazioni Mondiali alla mano, l'olandese a cui si avvicina maggiormente è l'ex interista Wim Jonk. Lo dice MESSI, che in questo caso non ha nulla a che vedere con il fuoriclasse argentino, ma è semplicemente l'acronimo di Modeled Event Soccer Similarity Index, un programma di confronto di dati creato da FiveThirtyEight, portale Usa che si occupa di analisi statistiche in ambito sportivo, economico e politico. MESSI pesca da un database composto da 5.899 prestazioni di giocatori nelle varie edizioni della coppa del mondo, partendo dal 1966 e arrivando a quella attuale in Russia. Tali performance sono divise in quattro macroaree (difesa, attacco, passaggi & dribbling, altro), a loro volte suddivise in quattro variabili, dai cross effettuati ai falli subiti, dai palloni intercettati ai tocchi di palla ...