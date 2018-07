Guatemala | vulcano | volontari trovano altri 68 cadaveri

Vulcano de Fuego - orrore in Guatemala : trovati altri 68 cadaveri - oltre 1.000 morti : Al termine di cinque giorni di scavi nella zona colpita dall’eruzione del 3 giugno del Volcan de Fuego, in Guatemala, i volontari di ‘Antigua al Rescate’ hanno annunciato di aver rinvenuto i resti di 68 cadaveri, 65 dei quali già riconosciuti dai familiari. Secondo le autorità locali, l’improvvisa attività del Vulcano ha causato almeno 113 morti e 332 dispersi, ma per i responsabili di ‘Antigua al Rescaté sotto il ...

Guatemala - vulcano Fuego : docente dell’Università di Firenze nel team di esperti europei : Un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maurizio Ripepe, è fra i quattro esperti inviati dal Sistema di Protezione Civile dell’Unione Europea (ECHO) in missione in Guatemala, dopo le eruzioni del vulcano Fuego. Ripepe, docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali e su richiesta di assistenza del Governo del Guatemala, ...

Eruzione vulcano Guatemala : i dispersi “non sono 332 - sono migliaia” : In riferimento ai numeri ufficiali dei dispersi e delle vittime dell’Eruzione del vulcano Fuego, in Guatemala, un’organizzazione di volontari ha reso noto che i dati divulgati il 3 giugno scorso sono errati. Da indagini condotte tra i sopravvissuti, è emerso che sarebbero almeno 2.900 i dispersi (da considerarsi morti), tra cui 470 bambini, e non i 332 dichiarati dall’autorità nazionale. I volontari sostengono che le abitazioni ...

Eruzione vulcano Fuego in Guatemala : il Ministro del Turismo rassicura i viaggiatori in partenza per la destinazione : A seguito dell’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, il Ministro del Turismo del Paese del Centroamerica rassicura il mercato e invita a continuare a viaggiare in Guatemala. Jorge Mario Chajón, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “Il più grande sostegno che si può offrire al Guatemala in questo momento è quello di visitare e apprezzare le nostre attrazioni turistiche e il nostro ricettivo; ogni visita diventa una spinta per ...

Eruzione Vulcano Guatemala - morte altre due persone a causa delle gravi ustioni : 112 vittime accertate [GALLERY] : 1/16 ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : dall’Italia 200mila euro per l’emergenza : Per fronteggiare la crisi umanitaria provocata dalle eruzioni del vulcano Fuego in Guatemala, la Cooperazione Italiana – rende noto la Farnesina – ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro. Tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS), impegnata in prima linea per garantire assistenza di base alla popolazione ...

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere L'articolo Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala proviene da NewsGo.

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall'eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere

Ancora paura in Guatemala : continuano le esplosioni del vulcano [FOTO] : 1/68 ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l’invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall’Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica. L'articolo ...

Eruzione Vulcano Guatemala : scesi due forti Lahar di 40 metri mentre si verificano 4-5 esplosioni all’ora [GALLERY] : 1/10 ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Eruzione Vulcano Guatemala : tutta la desolazione di San Miguel Los Lotes - mentre forti Lahar ed emissioni di gas fanno ancora paura [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

Eruzione Guatemala : milioni di tonnellate di detriti alimentano i Lahar. Preoccupa sempre di più il vulcano Pacaya [GALLERY] : 1/20 ...