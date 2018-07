Gp Germania | Marc Marquez in pole position Rossi sesto

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Non mi aspettavo di fare la pole oggi. Sarà una battaglia domani” : Potremmo definirlo il “MarquezRing“. La nona pole in carriera su questo sul tracciato del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Marc Marquez ha il sapore della conferma. Lungo il toboga teutonico il centauro della Honda ha centrato il suo obiettivo ma non è stato facile. Le Ducati di Danilo Petrucci e di Jorge Lorenzo sono state molto veloci ed hanno reso complicato il conseguimento di questo risultato. ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Germania della MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Germania della MotoGP, che si correrà domani sul circuito del Sachsenring. Dietro di Marquez in prima fila ci saranno Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre The post Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Germania della MotoGP appeared first on Il Post.

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - Marco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Dopo Assen ho meno pressione e al Sachsenring voglio vincere ancora” : Marc Marquez sbarca a casa sua per il nono appuntamento della stagione 2018. No, non siamo in Spagna, ma in Germania, più precisamente sul tracciato del Sachsenring, dove il pilota spagnolo vince da otto anni consecutivi (contando anche classe 125 e Moto2). Anche in questa occasione, ovviamente, il campione del mondo in carica parte come favorito d’obbligo e lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa che, come al solito, ha ...

MotoGP - GP Germania 2018 : chi riuscirà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...

Moto3 - GP Germania 2018 : inizia un nuovo campionato al Sachsenring. Marco Bezzecchi ora deve inseguire : È una Moto3 con uno scenario completamente diverso quella che si presenta al Sachsenring, ultima tappa del Motomondiale prima del rompete le righe e della pausa estiva. Marco Bezzecchi non è più il leader del Mondiale, conseguenza della rovinosa caduta nell’ultimo giro ad Assen, ancor più dolorosa perché la vittoria è andata a Jorge Martin, tornato prepotentemente davanti a tutti. Quello dell’Olanda è stato uno zero grave per ...

MotoGP - GP Germania 2018 : pista favorevole a Marc Marquez. Lo spagnolo può già chiudere i giochi iridati : Non sono molti i piloti tedeschi nel Motomondiale, ma qualcuno c’è. Tra i padroni di casa, dunque, al Sachsenring, non possiamo non citare Marc Marquez. Ma come? Il campione del mondo non è spagnolo? Sì, certo, non ha cambiato nazionalità, ma il portacolori della Honda sulla pista della Sassonia è il padrone indiscusso. I numeri, come spesso capita, lo spiegano in maniera perfetta e, in questo caso, sono eloquenti. Tranne i primi due anni ...